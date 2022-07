"Fördenixen" in SUP-Formation: Flensburger meistern Challenge Stand: 30.07.2022 23:00 Uhr Am Sonnabend sind mehr als 8.000 Menschen an die Flensburger Hafenspitze gekommen, um das NDR Festival zu erleben. Bevor der Electro-Pop-Act Glasperlenspiel auftrat, mussten die Flensburger zunächst zu einer Challenge antreten. Die fand, so wie sich das für eine Fördestadt gehört, auf dem Wasser statt.

von Peer-Axel Kröske

Es klang so einfach: Auf 24 Stand-Up-Paddling-Boards (SUP) sollten die Flensburger an der Hafenspitze ein Herz formen - und die Formation für zwei Minuten halten, damit die Flensburger Synchronschwimmerinnen "Fördenixen" innerhalb des Herzes auf dem Wasser ihre Choreografie zeigen konnten. Die Challenge wurde wegen der Strömung zu einer echten Herausforderung, obwohl pünktlich zu Beginn der Regen aufhörte. Das Wasser erschien ruhig, der Wind wehte nur schwach.

Flensburger kämpfen mit der Strömung

Doch als um 19.30 Uhr der Startschuss viel, drifteten einzelne SUP immer wieder ab. "Da ist eine Strömung," stellte NDR Moderatorin Kristin Recke fest. Offenbar leitete der unterirdische Mühlenstrom die Wassermassen nach dem Regenguss verzögert in die Förde. Und nicht alle Paddler waren Profis. "Ich habe das Board erst seit einer Woche," hatte Teilnehmer Omar Alaraj erzählt, als er sein SUP aufpumpte. Auch das war übrigens herausfordernd: Die letzten Schübe mit der Luftpumpe sind nahezu ein Ganzkörper-Muskeltraining.

"Fördenixen" in Formation - mit Kopfhörer unter der Badekappe

Dann hielt sich das Paddle-Board-Herz doch endlich stabil auf dem Wasser und die mit vielen Titeln ausgezeichneten "Fördenixen" des TSB Flensburg glitten unter erschwerten Bedingungen ins Wasser. Trainerin Sandra Carstensen meinte: "Es ist nicht so warm wie in der Schwimmhalle. Sobald man den Kopf unter Wasser macht ist, es sehr dunkel." Schließlich streckten die jungen Sportlerinnen die Beine gerade in die Höhe.

Aus der Vogelperspektive der Drohne, die auf der Videowand übertragen wurde, sah die Performance besonders beeindruckend aus. Die Trainerin gab gleichzeitig Kommandos über Funk. Die Schwimmerinnen konnten sie über Kopfhörer unter ihrer Badekappe hören.

3.000 Euro für die Flensburger Tafel

Auf der Bühne wurden Spenden übergeben. Die Freiwillige Feuerwehr in Flensburg freute sich über 1.500 Euro, gespendet von Holstenhallen Neumünster Messe Nordbau. Mit dem Geld soll dafür gesorgt werden, dass auch finanzschwache Familien ihre Kinder ins gemeinsame Zeltlager der Jugendfeuerwehren schicken können. Außerdem bekam die Flensburger Tafel eine Spende der VR Bank Nord über 3.000 Euro. Für die passende Stimmung sorgte die Party-Band Good Life Music mit Hits von Adele über Robbie Williams bis zu Bruno Mars für Stimmung gesorgt. Außerdem gab es immer wieder kleine Quiz-Runden zum Nahverkehr in Schleswig-Holstein. NDR Moderatorin Kristin Recke und NDR 1 Welle Nord Moderator Horst Hoof führten gemeinsam durch den Abend.

"Geiles Leben" zum Finale

Die Band MIU aus Hamburg überzeugte mit souligen und funkigen Songs, ein Saxophon auf der Bühne inklusive. Schließlich legte Glasperlenspiel dann mit "Niemals für Geld", kräftigen Bässen und eingängigen Samples internationaler Hits los. Auf dem dicht gefüllten Platz von Hafenspitze bis zur Bühne waren 8.000 Menschen in Party-Laune - und zeigten das mit La-Ola-Wellen. Jetzt war kein Halten mehr. "Willkommen zurück" sang das Pop-Duo in der Flensburger Abenddämmerung. Beim Song "Echt" sangen gefühlt alle mit. Mit der Zugabe stürzte sich Glasperlenspiel mit ihrem "Geilen Leben" ins Finale.

