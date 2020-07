Stand: 04.07.2020 15:16 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Mit dem Nachtexpress von Sylt nach Salzburg

Im Liegewagen von Sylt nach Österreich in einer Nacht - das ist jetzt möglich. Das Eisenbahnunternehmen RDC, das bereits in Nordfriesland mit dem blauen Autozug unterwegs ist, bringt die neuen Nachtzüge auf die Schiene. Erste Buchungszahlen sind laut Anbieter zufriedenstellend: Die Corona-Krise hatte das Vorhaben erst möglich gemacht.

Liegewagen kommen von Flix-Train

Start für Nachtexpress zwischen Sylt und Salzburg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.07.2020 09:00 Uhr Eine Zugfahrt von Sylt nach Salzburg ganz ohne Umsteigen - das ist jetzt möglich. Der Nachtexpress von der Urlaubsinsel gen Süden fährt, vorerst bis November.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Während der Krise hatte das Eisenbahnunternehmen unerwartet Liegewagen bekommen. Nach Angaben von RDC waren sie für den Anbieter Flix-Train unterwegs. Der zog sich dann aus dem Bahngeschäft zurück und habe die Wagen und auch Personal dem Unternehmenspartner RDC hinterlassen, heißt es aus dem Unternehmen. "Wir haben das Segment Nachtzüge schon länger im Blick", sagte eine Sprecherin . Der Trend der Zugfahrer zu entschleunigtem Reisen und Aspekte wie Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit, die immer mehr an Bedeutung gewinnen, seien Gründe dafür gewesen. Seit Jahren habe der Plan, Sylt mit Salzburg zu verbinden, in der Schublade gelegen - nun sei er in sechs Wochen umgesetzt worden.

Das sind die Stopps des Nachtzugs

Westerland (Sylt)

Niebüll

Husum

Hamburg-Altona

Hamburg Hbf

Frankfurt (Main) Süd

Aschaffenburg Hbf

Würzburg Hbf

Nürnberg Hbf

Donauwörth

Augsburg

München-Pasing

Rosenheim

Prien am Chiemsee

Traunstein

Freilassing

Salzburg

Surfbretter, Fahrräder und Hunde dürfen mit

Weitere Informationen Sylt stellt sich auf Urlauber-Ansturm ein Auf Sylt werden in diesem Corona-Sommer noch mehr Gäste als sonst erwartet. Strandkörbe sind bis August kaum noch zu haben. Wie stellt sich die Insel auf den Ansturm ein? mehr

Für die kommenden Wochen sind die Züge nach Angaben der Unternehmenssprecherin bereits gut gebucht. Die meisten Buchungen aus Österreich gehen direkt bis Sylt - in Niebüll und Husum werden also weniger Gäste aussteigen. Ein Wagen des Zuges steht demnach für Menschen mit Behinderungen oder eingeschränkter Mobilität zur Verfügung. Die Mitnahme von Surfbrettern, Fahrrädern und auch von Hunden sei möglich. Nach Angaben der Sprecherin ist in den Liegewagen-Abteilen Platz für den Fahrgast und fünf mitreisende Angehörige oder Freunde, zu einem Preis ab 399 Euro. "In diesem besonderen Reisesommer bieten wir Tickets ausschließlich für komplette Abteile an", sagte die Sprecherin. Im Abteil dürfen Passagiere ihren Mundschutz abnehmen. Die Toiletten werden nach Angaben des Unternehmens mit anderen Reisenden geteilt und regelmäßig desinfiziert.

Fahrten bis Anfang November geplant

Abfahrtstage sind laut RDC auf Sylt donnerstags und sonnabends. Von Österreich nach Schleswig-Holstein soll es am Freitag und am Sonntag gehen. Der "Alpen-Sylt-Nachtexpress" soll Westerland um 19.55 Uhr verlassen. Nach den insgesamt 15 Zwischenstops soll die Bahn mit zehn bis elf Waggons und bis zu 600 Passagieren um 11.45 Uhr am nächsten Tag in Salzburg ankommen. Vorerst ist die letzte Ankunft auf Sylt in diesem Jahr für den 2. November geplant. Im Herbst will das Unternehmen entscheiden, ob es mit der Verbindung weitergeht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.07.2020 | 09:00 Uhr