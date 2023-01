Mieter in Kiel-Gaarden wollen sich gegen Vermieter LEG wehren Stand: 25.01.2023 12:16 Uhr Im Kieler Ortsteil Gaarden werfen Mieter dem Düsseldorfer Wohnungsunternehmen LEG unter anderem verschleppte Reparaturen und schlechten Service vor. Die LEG verweist auf fehlendes Material und fehlende Fachkräfte.

von Moritz Ohlsen

Am vergangenen Freitag haben sich Gaardens Ortsbeirat Florian Eggers (Linke) und Nesimi Temel (SPD), der Vorsitzende des Sozialausschusses, selbst ein Bild von der Lage gemacht. Bei einer Ortsbegehung sprachen sie mit Mietern über deren Probleme und besichtigten fünf Wohnungen in Gaarden, alles LEG-Wohnungen.

Politiker nehmen Mängel in Augenschein

Sie sahen undichte Dächer, nasse Dachböden, schimmlige Keller. Fenster, die so schlecht schlossen, dass der Wind durch sie pfiff. Viele Mieter klagten über "feuchte Wände in der gesamten Wohnung und Schimmel überall". Außerdem beschwerten sich fast alle Mieter über "sehr schlechte oder fehlende Kommunikation" mit der LEG.

AUDIO: LEG Wohnungen in Gaarden (1 Min) LEG Wohnungen in Gaarden (1 Min)

Verein "LEG-Mieter*innen wehren sich"

Für Ortsbeirat Eggers sind das keine Einzelfälle: Immer wieder sprechen Menschen mit ähnlichen Problemen ihn an. Einige Betroffene haben den Verein "LEG-Mieter*innen wehren sich" gegründet. 60 Mitglieder treffen sich regelmäßig im Stadtteilladen in Gaarden - Tendenz steigend. "Viele Mieter sind verzweifelt und wissen nicht, was sie tun sollen", sagt Eggers.

LEG verfügt über rund 150.000 Wohnungen

Die LEG ist ein börsennotiertes Unternehmen - gut 5,4 Milliarden Euro wert. Um die 150.000 Wohnungen besitzt das Wohnungsunternehmen deutschlandweit. Darunter auch viele Sozialwohnungen. Bereits 2020 kritisierte der Mieterbund, das "von jedem Euro Mieteinnahmen rechnerisch 44 Cent als Dividende an die Aktionäre fließen" würden. Sorgen über unzufriedene Mieter müssen sich die meisten Wohnungsunternehmen wie die LEG aber kaum machen. Viele Mieter sind froh, wenn sie überhaupt eine bezahlbare Wohnung finden.

Was die LEG zu den Vorwürfen der Mieter sagt

Die LEG gibt an, von den meisten Schäden und Problemen der Mieter in Gaarden zu wissen. Fehlendes Material und Fachkräfte würden aber einige Reparaturen verzögern. Nachdem der NDR das Unternehmen mit den Vorwürfen konfrontierte, gab es bereits erste Treffen zwischen Mietern und der LEG. "Selbstverständlich nehmen wir das Thema ernst und gehen diesem umfassend nach. Gegebenenfalls notwendige Reparaturen werden wir beauftragen und durchführen lassen", so das Unternehmen.

Weitere Informationen Marode Hölk-Hochhäuser in Bad Oldesloe mit neuem Besitzer Zum 1. Dezember übernimmt ein Hildesheimer Unternehmen. Die Häuser sind immer wieder in der Kritik wegen Schimmel in den Wohnungen. mehr Hölk-Häuser: Anwalt prüft Musterklage Zum 1. Dezember übernimmt ein Hildesheimer Unternehmen. Die Häuser bleiben aber weiter in der Kritik wegen Schimmel in den Wohnungen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.01.2023 | 08:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wohnungsmarkt