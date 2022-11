Marne: Karnevalisten eröffnen fünfte Jahreszeit Stand: 11.11.2022 19:49 Uhr Nach zwei Jahren Pause haben die Marner Närrinnen und Narren wieder das örtliche Rathaus im Kreis Dithmarschen gestürmt - und damit die Karnevalssaison offiziell eröffnet.

von Peter Bartelt

Freitag um 15.11 Uhr: Endlich konnten sich die Marner Karnevalistinnen und Karnevalisten wieder ihrer Leidenschaft hingeben. Mit einem dreifachen "Marn' hol fast!" wurde das Rathaus erstürmt und die 5. Jahreszeit in Marne eingeläutet. Und es klingt dieses Mal wie eine Befreiung. Zwei Jahre mussten die Närrinnen und Narren coronabedingt darauf verzichten. 2020 und 2021 gab es weder den traditionellen Karnevalsauftakt am 11. November noch den großen Rosenmontagsumzug.

In dieser Saison soll alles wieder so sein wie vor der Pandemie. "Und hoffentlich können wir dann im Februar auch unseren großen Rosenmontagsumzug wie gewohnt durchziehen", sagt der Präsident der Marner Karnevalsgesellschaft, Heiko Clausen.

Rathauserstürmung auch in Marne Karnevalstradition

Aber etwas ist beim Marner Karneval doch anders als in anderen Karnevalshochburgen. In Mainz, Köln oder Düsseldorf werden die Rathäuser am 11. November um 11.11 Uhr gestürmt, in Marne dagegen erst um 15.11 Uhr. "Das haben wir schon immer so gemacht, damit unsere schulpflichtigen Närrinnen und Narren auch teilnehmen können", klärt der Karnevalspräsident auf. Außerhalb der traditionellen Karnevalshochburgen im Süden und Westen Deutschlands gehört Marne zu den umtriebigsten im Norden - und das bereits seit mehr als 60 Jahren.

Karneval in Dithmarschen, eine Idee von Gastwirten

Damals hatten findige Marner Gastwirte die Idee, den Karneval nach Dithmarschen zu holen, um das schleppende Wintergeschäft etwas aufzupeppen. Bereits 1956 gab es den ersten Rosenmontagsumzug. Schon damals war die Beteiligung groß, mit selbst gebauten Wagen, Fußgruppen und vor allem begeisterten Zuschauern. Doch erst seit 1978 findet der Rosenmontagsumzug regelmäßig statt. Inzwischen kommen bis zu 25.000 Besucher in die Dithmarscher Kleinstadt, um beim närrischen Treiben am Rosenmontag dabei zu sein. Teilweise von sehr weit her, sogar aus dem Rheinland. Und bis zu vier Tonnen Bonbons und andere kleine Geschenke werden dann am Rosenmontag in die Menge geworfen.

Rathauserstürmung nur der Auftakt

Die diesjährige Erstürmung ist vergleichsweise ruhig. "Das ist ja eher ein Empfang, richtig los geht's dann erst im Februar", sagte Heiko Clausen. "Und ich bin guter Hoffnung, dass wir dann alle zusammen wieder ganz normal Karneval feiern können, so wie es in den Vor-Corona-Zeiten gewesen ist. Wir alle sind jedenfalls hochmotiviert und freuen uns riesig", frohlockt der Präsident. Der Karnevalsgruß "Marn' hol fast!", bedeutet übrigens so viel wie "Marne, stehe fest zusammen!". Er wird immer in dreifacher Form verwendet - natürlich auch am 11.11., bei der Rathauserstürmung, dem Startschuss in die Karnevalssaison 2022/2023.

