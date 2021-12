Marienkirche in Husum präsentiert sich mit neuer Orgel

Stand: 05.12.2021 17:57 Uhr

In der Marienkirche in Husum ertönte am Sonntag zum ersten Mal die neue Orgel. Im Rahmen eines Gottesdienstes wurde das Instrument eingeweiht. Besucherinnen und Besucher konnten den Klängen lauschen.