Lübeck: Mann stirbt nach Schusswechsel mit Polizei

Nach einem Schusswechsel mit der Polizei ist am Sonnabend in Lübeck ein Mann gestorben. Nach Angaben der Polizeidirektion Lübeck hatte ein Spaziergänger am Samstagnachmittag die Polizei gerufen, nachdem er und seine Tochter im Stadtpark von einem bedrohlich wirkenden Mann angesprochen worden seien. Kurz darauf seien mehrere Schüsse gefallen.

Lübeck: Toter nach Schusswechsel im Stadtpark NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 03.11.2019 08:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps Nach einem Schusswechsel mit der Polizei ist am Sonnabend in Lübeck ein Mann ums Leben gekommen. Der 52-Jährige hatte der Staatsanwaltschaft zufolge zuerst geschossen.







"Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem Schusswechsel zwischen Polizeibeamten und diesem Mann auszugehen", erklärte die Polizei. Der Mann aus dem Kreis Segeberg sei kurz darauf in einer an den Park angrenzenden Straße am Boden liegend gefunden worden. Er sei im weiteren Verlauf gestorben.

Keine weiteren Verletzten

Die Lübecker Staatsanwaltschaft teilte mit, es sei noch unklar, woran genau der 52-Jährige gestorben sei. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Mann eine Schusswaffe gehabt und zuerst auf die Beamten geschossen.

Weitere Verletzte habe es nicht gegeben. Die Polizei will nun die genauen Tatumstände klären.

