Landtag genehmigt 400 Millionen Euro für Geflüchtete aus der Ukraine Stand: 27.04.2022 13:23 Uhr Mehr als 20.000 Menschen sind seit Kriegsbeginn aus der Ukraine nach Schleswig-Holstein gekommen. Für deren Versorgung hat der Landtag nun viel Geld freigegeben.

Der Landtag stellt insgesamt 400 Millionen Euro bereit, um die ukrainischen Geflüchteten gut versorgen zu können. Die Jamaika-Fraktionen hatten gemeinsam mit SPD und SSW einen entsprechenden Antrag im Parlament gestellt. Das Geld soll aus dem Corona-Notkredit umgeschichtet werden. Der Antrag wurde am Vormittag einstimmig angenommen.

Schulterschluss vor der Landtagswahl

Die 400 Millionen des Landes sind als Ergänzung zu den Hilfszahlungen des Bundes gedacht. Um die Umschichtung vorzunehmen, war eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag nötig. Ein solcher Schulterschluss ist vor der Landtagswahl keine Selbstverständlichkeit.

Parteiübergreifender Zuspruch

Die Betreuung der geflüchteten und vertriebenen Menschen sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe - Bund, Länder und Kommunen müssten zusammenwirken, sagte CDU-Politiker Ole-Christopher Plambeck. Grünen-Politiker Lasse Petersdotter sprach von der Stärke der Demokratie.

FDP-Fraktionschef Christopher Vogt sagte, Schleswig-Holstein werde auch kurz vor der Wahl parteiübergreifend zusammenstehen und den Geflüchteten helfen. Das zeichne Schleswig-Holstein aus, betonte auch SSW-Politiker Lars Harms. Humanitäre Hilfe werde im Land weder an Regierung-Opposition- Konstellationen noch am Geld scheitern. Auch SPD-Politikerin Beate Raudies sprach von einem starken parlamentarischen Zeichen in einer schweren Zeit.

AfD kritisiert Umschichtung

Die Abgeordneten der AfD stimmten dem Antrag zu. Jörg Nobis kritisierte allerdings die Umschichtung aus dem Notkredit und bezeichnete das als Taschenspielertrick. Konkret sollen die Kommunen eine Aufnahmepauschale von 500 Euro pro Flüchtling erhalten. Von dem Geld sollen unter anderem Wohnraum hergerichtet, die Kinderbetreuung unterstützt und Sprachkurse angeboten werden.

