Landesmieterbund SH kritisiert Wohnungspolitik Stand: 19.03.2022 15:00 Uhr Zehntausende Wohnungen fehlen laut Mieterbund im Land. Das befeuere nach Ansicht des Vorsitzenden auch den Mietpreisanstieg. Das Land hätte durch seine Politik der letzten Jahre damit die Mieterrechte geschwächt.

Wer in Schleswig-Holstein eine bezahlbare Wohnung zur Miete sucht, braucht teilweise starke Nerven und Ausdauer. Im Hamburger Umland, aber auch in Städten wie Flensburg oder Kiel ist der Wohnungsmarkt klein und überlaufen. In ganz Schleswig-Holstein fehlen laut Landesverband des Deutschen Mieterbundes rund 100.000 Wohnungen. Jährlich müssten rund 15.000 Mietwohnungen neu entstehen, um den Bedarf zu decken. Darauf machten die Mietervereine auf ihrem Landesverbandstag in Kiel aufmerksam.

AUDIO: Mieterbund fordert mehr Wohnungen in SH (1 Min) Mieterbund fordert mehr Wohnungen in SH (1 Min)

Wohnungsmangel befeuere Mietpreise

In ihrer Modellrechnung greifen die Mietervereine auf Zahlen des Statistikamts Nord zurück und ziehen davon beispielsweise noch Ferien- und Zweitwohnungen ab. Demnach hätten bereits im Jahr 2019 rund 47.000 Wohnen in Schleswig-Holstein gefehlt. Hinzu kommen noch etwa drei Prozent an Wohnungen, die wegen Umzügen immer wieder kurzzeitig leer stünden.

"Zusammen mit einer schwer bezifferbaren Anzahl von unbewohnbaren Schrottimmobilien und Leerständen steht nach Auffassung der Mieterorganisation fest, dass landesweit ein Defizit von mindestens 100.000 Wohnungen besteht - mit wachsender Tendenz", heißt es in einer Mitteilung zum Landesverbandstag. Der Vorsitzende des Landesmieterbunds, Jochen Kiersch, erklärte zudem, dass der Mangel an Wohnraum den Mietanstieg befeuere.

Mieterbund fordert Wiedereinführung der Mietpreisbremse

Um den Wohnungsmangel in Schleswig-Holstein abzubauen, müssten laut Landesmieterbund jährlich nicht nur tausende Wohnungen entstehen. Der Verbund fordert von der Landespolitik zusätzlich die Wiedereinführung der Mietpreisbremse, um den steigenden Mietpreisen etwas entgegenzusetzen. Insbesondere für das hamburgische Umland, die kreisfreien Städten und die meisten Bädergemeinden.

