Küstenschutz: Schleswig-Holstein verstärkt seine Deiche

Die Länge der sogenannten Klimadeiche an der schleswig-holsteinischen Nordseeküste soll sich vervierfachen - auf etwa 100 Kilometer. Das sieht der Generalplan Künstenschutz vor.

Der Klimawandel fordert Jahr für Jahr seinen Tribut - auch in Schleswig-Holstein. Am Montag stellte Umweltminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) den Generalplan Küstenschutz auf Nordstrand vor. Das Kabinett hatte den Plan bereits am 1. Februar beschlossen. Ziel ist, dass Schleswig-Holsteins Küste dem drohenden Klimawandel standhalten kann.

Deiche werden einen Meter erhöht

Konkret sollen 74 Kilometer Landesschutzdeiche zu sogenannten Klimadeichen umgebaut werden. Das heißt, sie werden einen Meter höher - und sie werden verbreitert. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit, sie auch weiter ausbauen zu können. So sollen sie bis in das nächste Jahrhundert sicher sein, auch wenn sich die ungünstigste Projektion des Weltklimarats (IPCC) zum künftigen Meeresspiegelanstieg einstellt. In Genf hatte der Weltklimarat im Sommer vergangenen Jahres seinen neuen Bericht über den Wissensstand zur Klimaerwärmung vorgelegt. Demnach erwärmt sich die Erde schneller als bislang angenommen. Der Bericht sagt bereits für 2030 einen Temperaturanstieg von 1,5 Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter voraus - das wäre zehn Jahre früher als noch 2018 angenommen.

Kosten von 360 Millionen Euro

Laut Landesbetrieb für Küstenschutz sind neue Deich-Abschnitte in der Planung: auf Föhr, auf der Nordseite von Eiderstedt sowie am Eidersperrwerk, Friedrichskoog Spitze, Kaiser Wilhelm Koog, Glückstadt, Kremper Marsch. Für den Ausbau der Deiche werden aktuell 360 Millionen Euro veranschlagt, die aus Mitteln des Landes, des Bundes und der EU kommen.

Ein Viertel der Landesfläche durch Sturmfluten gefährdet

"Als Land zwischen den Meeren mit einer Küstenlinie von 1.100 Kilometern stehen wir in Zeiten des verschärften Klimawandels vor besonderen Herausforderungen", sagte Albrecht. Etwa ein Viertel der Landesfläche Schleswig-Holsteins ist laut Ministerium potenziell durch Sturmfluten gefährdet. Mehr als 330.000 Menschen leben demnach in überflutungsgefährdeten Landesteilen, betroffen sind zudem rund 60 Milliarden Euro an Sachwerten. Angesichts des erwarteten Anstiegs des Meeresspiegels und stärkerer Sturmfluten seien Küsten- und Hochwasserschutz in Schleswig-Holstein heute relevanter denn je, meinte Albrecht.

Keine Sicherungsbauten vor Steilküsten

Weitere Punkte des Generalplans Küstenschutz sind, dass künftig keine Sicherungsbauwerke mehr vor Steilufern gebaut werden sollen. Denn der an Steilufern bei Sturmfluten freigesetzte Sand stabilisiert laut Ministerium die Strände. Vorgelagerte Salzwiesen haben laut Ministerium auch den Zweck, die Wellen auszubremsen. Der Generalplan beschäftigt sich außerdem mit Sandersatzmaßnahmen vor Inseln und mit der Warftverstärkungen auf den Halligen.

Alter Koog einer der ersten Klimadeiche

Auf Nordstrand informierte sich Albrecht auch über einen der ersten Klimadeiche Europas, der dort 2013 und 2016 gebaut worden war. Der Landschutzdeich Alter Koog wurde auf einer Länge von mehr als 2,5 Kilometern um etwa 0,7 Meter erhöht und um 2,5 Meter verbreitert.

Der Generalplan Küstenschutz wurde nach der verheerenden Sturmflut von Februar 1962 beschlossen. Von rund 560 Kilometer Seedeichen wurde damals fast die Hälfte zerstört oder beschädigt. Am Montag wurde nun die fünfte Fortschreibung des Generalplanes vorgestellt.

