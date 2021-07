Kieler Woche doch kleiner als geplant Stand: 29.07.2021 10:06 Uhr Eigentlich sollte die Kieler Woche in diesem Jahr vom 4. bis 12. September fast so "wie früher" gefeiert werden. Weil jetzt aber die Corona-Zahlen wieder steigen, hat sich die Stadt entschieden, die Planungen anzupassen.

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt - am höchsten ist sie momentan in Kiel. Die Stadt geht davon aus, dass die Zahl durch Reiserückkehrer und den Beginn des neuen Schuljahres in den kommenden Wochen noch weiter ansteigt. Deshalb wird die Kieler Woche nun doch nicht so groß stattfinden wie ursprünglich geplant. Bürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) sieht keine andere Möglichkeit: "Wir hatten uns auf eine Kieler Woche mit mehr Leichtigkeit und mehr Spontanität als im vergangenen Jahr gefreut. Der Impffortschritt und die ausgebauten Testmöglichkeiten schienen das auch möglich zu machen, aber die Hürden für eine ausgelassene Kieler-Woche-Stimmung sind nach wie vor hoch."

Auf große Bühnen wird verzichtet

Windjammerparade, ein Feuerwerk, Segeln, dezentrale Stadtteilfeste und das Segelkino sollen trotzdem stattfinden. "Aber für die Eventflächen und Märkte wäre eine kurzfristige Absage aufgrund einer angespannten Infektionslage mit einem hohen wirtschaftlichen Risiko für alle Partnerinnen und Partner verbunden", erklärt der Kieler Bürgermeister. Deshalb habe man sich erneut für eine an die Pandemie-Situation angepasste Kieler Woche entschieden. Konkret heißt das: Auf große Bühnen, ausgedehnte Flanier- und Spielbereiche wird verzichtet.

Gesundheit steht an erster Stelle

Auch der Leiter des Kieler-Woche-Referats, Philipp Dornberger, steht hinter dieser Entscheidung: "Die Gesundheit und der Schutz aller Gäste, Beschäftigten, Partnerinnen und Partner sowie der Kielerinnen und Kieler steht immer an erster Stelle. Daher ist diese Entscheidung zwar eine sehr traurige Nachricht, aber die aus jetziger Sicht einzig vernünftige", sagt Dornberger: "Wir werden uns jetzt auf die Elemente konzentrieren, die wir für einschätzbar halten."

