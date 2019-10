Stand: 25.10.2019 06:23 Uhr

Kiel: Klimademo mit Laternen auf dem Theodor-Heuss-Ring

"Fridays for Future" starten heute Nachmittag einen Laternenumzug. Unter dem Motto "Burn Candles, not Oil" - "Verbrennt Kerzen, nicht Öl" wollen die Aktivisten in Kiel für den Klimaschutz demonstrieren. Dafür wird am späten Nachmittag der Theodor-Heuss-Ring gesperrt. Der Umzug startet um 17 Uhr und zieht vom Vinetaplatz über die Gablenzbrücke, das Sophienblatt, die Hamburger Chaussee, den Theodor-Heuss-Ring und den Westring. Weiter geht es dann über den Schützenwall und die Harmsstraße. Am Schützenpark endet die Tour.

Theodor-Heuss-Ring zeitweise voll gesperrt

Es werden rund 500 Teilnehmer erwartet. Der Theodor-Heuss-Ring wird deshalb heute gegen 17.30 Uhr in Fahrtrichtung der Bundesautobahn ab der Einmündung Lübscher Baum und die Fahrspur von der B404 auf den Theodor-Heuss-Ring kommend zeitweise voll gesperrt. Die Sperrung dürfte vor allem die Fans treffen, die zum Heimspiel von Holstein Kiel wollen.

"Fridays for Future" blockierten Straßen bereits im September

Am 20. September musste der Theodor-Heuss-Ring schon einmal wegen einer Demonstration von "Fridays for Future" gesperrt werden. Das Verwaltungsgericht Schleswig hatte damals einem Schnellantrag der Demonstranten zugestimmt, nachdem die Landeshauptstadt Kiel zuvor eine Ausweichroute bestätigt hatte. 15.000 Menschen aller Altersgruppen waren bei der Großdemonstration für besseren Klimaschutz auf die Straße gegangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 25.10.2019 | 08:00 Uhr