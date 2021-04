Jugendlicher nach Streit in Flensburg tot - 19-Jähriger in U-Haft Stand: 03.04.2021 19:32 Uhr Laut Polizei ist am Freitagabend ein 16 Jahre alter Junge nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung gestorben. Ein 19-Jähriger sitzt in U-Haft. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Streit zwischen mehreren jungen Männern ereignete sich gegen 18.15 Uhr auf einer Aussichtsplattform in der Straße Am Schloßwall im Flensburger Stadtteil Duborg. Worum es dabei ging, ist nicht bekannt. Der 16-Jährige wurde laut Polizei mit einem Messer in den Kopf gestochen. Der Täter und weitere Beteiligte ergriffen die Flucht, während sich Zeugen um das Opfer kümmerten, bis wenige Minuten später Polizei und Rettungskräfte vor Ort eintrafen. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag.

Polizei sucht nach Zeugen

Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen und konnte noch in der Nacht zu Sonnabend einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen festnehmen. Er kam in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Obduktion habe bestätigt, dass der Messerstich die Todesursache war. Die Beamten suchen weitere Zeugen und erbitten Hinweise unter der Rufnummer 0461/4840.

