Jubiläum: Steinmeier besucht deutsch-dänische Grenzregion Stand: 12.06.2021 05:00 Uhr Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier besucht zwei Tage lang das südliche Dänemark nahe der Grenze. Seine Frau Elke Büdenbender begleitet ihn. Heute steht Kolding auf dem Programm.

Anlass des Besuchs sind die Feierlichkeiten zum 100. Jubiläum der deutsch-dänischen Grenzziehung. Steinmeiers Kommen wird nachgeholt, denn der Termin musste im vergangenen Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen. In Kolding trifft Steinmeier heute in der Designschule rund 80 Kilometer nördlich der Grenze Studierende und Lehrende. Am Abend findet zum Auftakt ein offizielles Abendessen mit der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen statt.

Königin Margrethe II. ist auch dabei

Am Sonntag wird es dann feierlich. In einer Pressemitteilung des Bundespräsidenten wird der genaue Ablauf protokolliert: Im Dom St. Marien zu Hadersleben nehmen Königin Margrethe II. und Frank-Walter Steinmeier zunächst an einem dänisch-deutschen Festgottesdienst teil. In Apenrade besucht der Bundespräsident anschließend mit Ministerpräsidentin Frederiksen das Deutsche Gymnasium für Nordschleswig und trifft Vertreter der deutschen Minderheit zum Gespräch. Auf der Königsschanze in Düppel findet dann der erste Teil der Feierlichkeiten statt. Der offizielle Festakt zum Jubiläum folgt im Kulturzentrum Alsion in Sønderborg. Der Besuch endet mit einem Abendessen auf Einladung von Königin Margrethe II.

Großes Thema ist die Freundschaft zwischen den Ländern

Bei den nachgeholten Feierlichkeiten soll es um Freundschaft und die enge Beziehung beider Länder gehen. Das Jahr 1920 markierte einen der wichtigsten Momente ihrer gemeinsamen Geschichte: Nach der deutschen Niederlage im Ersten Weltkrieg entschieden die Bewohner zweier Regionen Schleswigs, ob sie zu Dänemark oder Deutschland gehören wollten. Am 10. Februar 1920 stimmten in Nordschleswig 74 Prozent für Dänemark, am 14. März in Mittelschleswig 80 Prozent für Deutschland. Flensburg, Südtondern und Husum blieben somit ebenso deutsch wie Föhr, Amrum und Sylt.

