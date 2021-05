Jagel: Aufklärungs-Einsatz in Afghanistan offiziell beendet

Jageler Aufklärer: Einsatz in Afghanistan offiziell beendet Stand: 31.05.2021 17:41 Uhr Die Afghanistan-Mission der Aufklärungs-Tornados ist jetzt auch offiziell beendet. Seit 2007 waren Soldaten des Geschwaders für die Aufklärung aus der Luft zuständig.

Die Soldaten des Bundeswehr-Luftwaffenstandorts Jagel bei Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) erstellten 13 Jahre lang über Afghanistan Luftbilder. Am Montag wurde der Einsatz mit einem Rückkehr-Appell offiziell beendet. Nachdem die USA ihre Soldaten aus dem Land abgezogen haben, endete auch die Mission der Bundeswehr.

Drohnensystem löst Aufklärungs-Tornados ab

Im Jahr 2007 begann der Afghanistan-Einsatz für das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann". In den ersten drei Jahren lieferten die Aufklärungs-Tornados 50.000 Luftbilder. Damals waren noch rund 100 Soldaten aus Jagel vor Ort. Danach produzierte das von Israel geleaste Drohnensystem Heron 1 insgesamt 40.000 Stunden Videomaterial aus der Luft. Diese Drohnen können in Echtzeit Bilder und Videoaufnahmen an die Einsatzkräfte liefern - sowohl tagsüber als auch nachts. Nach eigenen Angaben werteten die Bundeswehr-Kräfte diese Aufnahmen vollständig im abgeschirmten Lager vor Ort aus. Durch den Droheneinsatz reduzierte sich die Zahl der Soldaten aus Jagel in Afghanistan auf etwa 15.

Informationen für Patrouillen geliefert

Die Drohnen seien Patrouillen voraus geflogen, die auf dem Weg in verschiedene Dörfer waren und dort im Gespräch mit örtlichen Vertretern ein Stimmungsbild gewinnen wollten, berichtet einer der Aufklärer. Die Experten konnten den Einsatzkräften vorab wichtige Informationen wie gesperrte Straßen melden. Den Abzug wollte in Jagel niemand politisch bewerten. Eine ähnliche Operation läuft weiterhin im afrikanischen Mali.

