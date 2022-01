Imland Klinik Eckernförde: Geburtenstation auf dem Prüfstand Stand: 17.01.2022 16:17 Uhr Nachdem vergangenes Jahr ein Baby in der Geburtenstation der Imland Klinik in Eckernförde gestorben war, hatte das Krankenhaus ein Gutachten in Auftrag gegeben. Das Ergebnis: Bis zu 60 Geburten hätten dort wahrscheinlich nicht stattfinden dürfen.

Nach dem Tod des Säuglings im November vergangenen Jahres wurde die Geburtenabteilung vorest geschlossen. Die Klinik hatte daraufhin ein Gutachten in Auftrag gegeben, dass die Abteilung überprüfen sollte. Nun scheint laut Klinik klar: Mehrere Dutzend Geburten hätten wahrscheinlich so gar nicht in Eckernförde stattfinden dürfen. Denn der Standort in Eckernförde ist laut Klinik nur für Geburten gedacht, die voraussichtlich völlig normal verlaufen. Grund dafür ist die Ausstattung. Bei absehbaren Risiken - wie Zwillingsgeburten, sehr jungen oder schon älteren Müttern oder auch absehbaren Kaiserschnitten - soll nicht in Eckernförde entbunden werden.

Abläufe sollen untersucht werden

Vor diesem Hintergrund untersuchte der Gutachter die Geburten der letzten zwei Jahre und fand laut Klinik heraus, dass 40 bis 60 Geburten gar nicht in Eckernförde hätten stattfinden dürfen. Nun soll von einer externen Firma untersucht werden, ob alle Abläufe richtig und nach allgemein gültigen Kriterien funktionieren oder ob irgendwo etwas strukturell falsch läuft. So lange bleibt die Geburtenstation geschlossen. Je nachdem, was dabei rauskommt, soll die Station dann schnellstmöglich wieder öffnen.

Hebammen sehen Untersuchung als Vorwand

Kritik kommt allerdings von den Hebammen, die in der Klinik in Eckernförde Mütter bei der Geburt begleiten. Der Vorwurf: Imland wolle die Geburtenstation Eckernförde ohnehin schließen und diese Untersuchung werde als Vorwand genommen. Diesen Vorwurf weist die Klinik jedoch zurück.

Am Sonnabend hatte die Imland Klinik mehrere mögliche Zukunfts-Szenarien für die beiden Standorte vorgeschlagen. Darunter war auch ein Plan, nach dem nur noch in Rendsburg Operationen stattfinden sollen - also auch Geburten. Eckernförde wäre demnach nur noch für ambulante Behandlungen zuständig.

