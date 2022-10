Herbstferien: Noch freie Unterkünfte in SH Stand: 02.10.2022 13:06 Uhr Schleswig Holstein ist für die Herbstferien noch lange nicht ausgebucht. Nach Angaben der Tourismusagentur sind die Feriengäste im Moment zurückhaltend.

In einer Woche starten in Schleswig-Holstein die Herbstferien. Die Urlauber sind in diesem Jahr bei der Buchung von Unterkünften aber zurückhaltend, berichtet die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH). Dabei gibt es regionale Unterschiede. In Büsum (Kreis Dithmarschen) und Grömitz (Kreis Ostholstein) ist die Buchungslage den Angaben zufolge, wie erwartet. Kiel verzeichnet sogar ein Plus - in Lübeck und Travemünde wurden dagegen aktuell weniger Hotelzimmer und Ferienwohnungen gebucht als normalerweise.

Touristen sparen an Reisekosten

Nach Angaben der TASH machen sich schon jetzt die allgemeinen Preissteigerungen bemerkbar. Geschäftsführerin Bettina Bunge geht davon aus, dass das tatsächliche Ausmaß der Kostenexplosion aber erst 2023 spürbar wird: "Gäste werden vermutlich die Anzahl ihrer Urlaubsreisen pro Jahr reduzieren, Kurzreisen vielleicht komplett zugunsten des Jahresurlaubes streichen und generell bei den Reisekosten zu sparen versuchen."

Die touristischen Betriebe haben demnach derzeit außerdem mit Personalmangel und ihrerseits mit den gestiegenen Preisen zu kämpfen - laut TASH müssen viele ihre Preise erhöhen oder bei Angebot und Service Abstriche machen, um weiter wirtschaftlich arbeiten zu können.

