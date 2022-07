Hauptferienzeit: Viel los auf den Straßen Stand: 30.07.2022 14:40 Uhr Weil im Moment alle Bundeländer Ferien haben, sind die Straßen in Schleswig-Holstein derzeit vielerorts voll. Auch die Urlaubsorte in SH sind gut ausgelastet.

Sie wollen an die Küsten Schleswig-Holsteins - und stehen nun erstmal im Stau oder sitzen in überfüllten Zügen: An diesem Wochenende haben alle Bundesländer Ferien und viele Menschen sind aktuell offenbar unterwegs, um in den Urlaub zu fahren.

Staus auf A1 und A7

Das macht sich auch auf den Straßen im Norden bemerkbar. So kommt es aktuell auf der A1 Richtung Lübeck zu Behinderungen: Zwischen Dibbersen und dem Dreieck Norderelbe stockt der Verkehr auf zwölf Kilometern Länge, elf Kilometer stockenden Verkehr gibt es zwischen Neustadt-Pelzerhaken und Pansdorf. Kleinere Staus und Strecken mit stockendem Verkehr gibt es auch andernorts auf A1 und A7. Und es wird zusehends voller auf den Autobahnen.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) rät, kühle Getränke auf die Urlaubsfahrt mitzunehmen, besser zu Randzeiten zu fahren und bei Gelegenheit auf die Bahn umzusteigen. Wobei auch viele Regionalbahnen zum Teil überlastet sind - zum Beispiel am Freitag in Urlaubsregionen wie Travemünde.

Vollsperrung auf der A7

Außerdem ist die Autobahn 7 Richtung Norden bis Montag voll gesperrt. Konkret geht es um die Strecke zwischen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Stellingen - und damit auch um den Elbtunnel. Darüber, wie es auf den Straßen im Norden aussieht, informieren auch die NDR Verkehrsmeldungen.

Buchungslage bei bis zu 90 Prozent

Hoteliers und Gastronomen dürften sich über die vielen Reisenden freuen. Die Auslastung in den Ferienorten im Land ist hoch. Je nach Region liegt die Buchungslage laut der Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) zwischen 70 und 90 Prozent, einige Orte an den Küsten sind demnach derzeit ausgebucht.

DLRG: Rettungsstationen sind besetzt

Ins Wasser gehen können die Urlauber relativ sorglos, denn nach Angaben der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) sind alle Stationen an Nord- und Ostsee besetzt. Pro Tag seien etwa 450 Rettungsschwimmer im Einsatz.

