Stand: 02.05.2019 09:35 Uhr

Hammoor: Leiche identifiziert - Ex-Partner in Haft

Die vor fast einer Woche in Hammoor entdeckte Leiche ist identifiziert: Es handelt sich bei der Toten um die seit Oktober 2017 vermisste Ivonne R. aus Travenbrück. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft heute mit. Ein Richter erließ Haftbefehl gegen den Ex-Partner von Ivonne R. Der Mann aus Rümpel (alle Orte sind im Kreis Stormarn) sitzt seit Mittwoch in Untersuchungshaft. Laut den Ermittlern besteht der dringende Verdacht, dass er die Frau getötet und dann in das Waldstück in Hammoor gebracht hat.

Ex-Partner ist wegen Handy-Standortdaten verdächtig

Der Mann stand schon mal im Fokus der Ermittler - doch mehr als einen Anfangsverdacht hatten sie nicht in der Hand. Die Standortdaten seines Handys weisen den Angaben zufolge darauf hin, dass er sich am Tag, an dem Ivonne R. letztmals gesehen wurde, wahrscheinlich längere Zeit in der Nähe des Leichenfundorts aufgehalten hat. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er dort den Ablageort ausgekundschaftet hat. Der Mann machte laut der Anklagebehörde keine Angaben zum Tatvorwurf vor Gericht.

Große Suchaktion nach dem Verschwinden

Kurz nach dem Verschwinden war aufwendig nach der Frau gesucht worden - ohne Erfolg. Schnell stand der Verdacht im Raum, dass die Frau getötet wurde. Leichenspürhunde suchten nach ihrem Leichnam. Der Lebensgefährte von Ivonne R. suchte mit selbst gestalteten Vermisstenanzeigen in den sozialen Netzwerken nach Hinweisen auf den Verbleib seiner Partnerin. Im vergangenen September war der Fall Thema in der Fernsehsendung "Aktenzeichen XY".

Haftbefehl nach Leichenfund in Hammoor NDR 1 Welle Nord - 02.05.2019 10:00 Uhr Autor/in: Anne Passow Nach dem Fund einer Leiche in Hammoor im Kreis Stormarn hat die Polizei einen 39 Jahre alten Mann festgenommen. Dabei handelt es sich laut Staatsanwalt um den Ex-Lebensgefährten des Opfers.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Landwirt entdeckt Leiche in Hammoor Ein Leichenfund in Hammoor gibt Rätsel auf. Die Leiche war bereits am vergangenen Freitag von einem Landwirt gefunden worden. Weitere Einzelheiten nannte die Staatsanwaltschaft nicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.05.2019 | 10:00 Uhr