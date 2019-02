Stand: 01.02.2019 05:00 Uhr

Grundsteuer: Heinold spricht Alleingänge an

In der Diskussion um ein neues Grundsteuer-Modell drängt die Zeit. Bis Ende des Jahres muss die Reform durch Bundestag und Bundesrat beschlossen sein. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Vor dem heutigen Spitzengespräch der Finanzminister erhöht Schleswig-Holsteins Ressortchefin Monika Heinold (Grüne) den Druck. Sie hoffe auf eine Einigung, sagte sie NDR Schleswig-Holstein. Sollte diese aber ausbleiben, wären die Länder zu einem Alleingang gezwungen, denn die Grundsteuer sei eine zu wichtige Einnahmequelle für die Kommunen, so Heinold.

Grundsteuer: Heinold will endlich eine Einigung NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 31.01.2019 20:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke In der Diskussion um ein neues Grundsteuermodell erhöht Finanzministerin Monika Heinold den Druck. Sie drängt auf eine einheitliche Lösung.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Einheitliches Modell bleibt Ziel

Ein erster Entwurf zur Änderung der Grundsteuer von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) stieß auf Ablehnung. Zu hoch sei der Verwaltungsaufwand. Inzwischen gibt es mehrere Modelle, umstritten sind die Kriterien zur Immobilienbewertung. Sollte es beim Spitzentreffen zu keiner Einigung kommen, so müsse Schleswig-Holstein überlegen, wie die Kompetenz vom Bund auf die Länder übergehe, sagte Heinold. Sie sprach von einem Aufhebungsgesetz, das man dann in den Bundesrat einbringen könnte. Die Folge wären dann aber 16 verschiedene Grundsteuermodelle in den Ländern. Das sei aber nicht in ihrem Sinne, so die Ministerin. Ein bundeseinheitliches Modell sei immer noch das Ziel.

Grundsteuer bringt 450 Millionen Euro im Jahr

Die Grundsteuer ist eine wichtige Einnahmequelle für die Kommunen. Allein in Schleswig-Holstein geht es um 450 Millionen Euro im Jahr. Im April vergangenen Jahres hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass die jetzige Berechnungsgrundlage der Grundsteuer in Westdeutschland verfassungswidrig ist. Zur Begründung führten die Karlsruher Richter an, dass die aktuellen Regelungen zur Einheitsbewertung von Grundvermögen gegen den allgemeinen Gleichheitssatz des Grundgesetzes verstoßen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 31.01.2019 | 20:00 Uhr