Grote-Rücktritt: Stegner zweifelt an Günthers Gründen

Für Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ist klar, warum Ex-Innenminister Hans-Joachim Grote (SPD) zurücktreten musste: Vertrauensverlust. Grote habe ihn falsch über dessen Kommunikation mit einem ehemaligen Polizeigewerkschafter und einem Journalisten informiert, so Günther im April. SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hat an dieser Version nun weitere Zweifel angemeldet und über das Ergebnis einer Akteneinsicht informiert.

Oppositionsführer Ralf Stegner zur Akteneinsicht 22.06.2020 17:00 Uhr Autor/in: Anna Grusnick Ralf Stegner (SPD) äußert massive Zweifel an den Darstellungen Günthers zu den Gründen des Grote-Rücktritts. Er will einen Fragenkatalog an den Ministerpräsidenten übergeben.







Erster Entwurf einer Presseerklärung mit anderen Gründen

Stegner stützt seine Zweifel an den Gründen für den Grote-Rückzug auf einen ersten Entwurf einer Presseerklärung zum Rückzug oder Rücktritt Grotes. In diesem Entwurf, der sich in den Akten befindet, werden andere Gründe angeführt. Es sei die Rede davon gewesen, dass Grote unter anderem für Zwist in der Landespolizei durch Personalentscheidungen gesorgt habe. Dieser Entwurf sei mehrfach verändert worden - auch noch am Tag des Grote-Rücktritts. Die Vorwürfe aus dem ersten Entwurf seien dann aber in der endgültigen Fassung nicht mehr enthalten gewesen. Für irritierend hält es Stegner außerdem, dass ein Entwurf der Rücktrittserklärung auch an die leitende Oberstaatsanwältin Hess gegangen sei - mit dem Betreff "wie abgesprochen".

Ministerpräsident soll weitere Fragen beantworten

Die abschließend gemachten Vorwürfe hält Stegner für nicht bewiesen. Aus den Akten ergebe sich nicht, dass der ehemalige Innenminister vertrauliche und persönliche Informationen ausgetauscht habe. Stegner will dem Ministerpräsidenten jetzt einen Fragenkatalog übersenden und hofft auf eine schnelle Beantwortung. Ihm sei schon bewusst, dass ein Regierungschef einen Minister auch ohne Angaben von Gründen entlassen könne. Wenn er aber Gründe nenne, müssten sie auch stimmen, so Stegner.

