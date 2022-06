Tankrabatt: Spritpreise in Schleswig-Holstein vielerorts gesunken Stand: 01.06.2022 08:50 Uhr Ab heute gilt in ganz Deutschland eine niedrigere Energiesteuer auf Benzin und Diesel. Viele Tankstellen in Schleswig-Holstein geben offenbar schon jetzt die Preise an die Kunden weiter.

Die Preise für Benzin und Diesel sind am Mittwochmorgen in Schleswig-Holstein vielerorts deutlich gesunken. An einer Tankstelle am Friesischen Berg in Flensburg kostete ein Liter Super E5 am frühen Morgen 1,91 Euro, ein Liter Diesel lag bei 1,96 Euro. Auch an Tankstellen in der Umgebung waren die Preise deutlich gesunken. Schlangen vor den Zapfsäulen gab es dort am Mittwochmorgen nicht.

Befürchtung: Teurere Restbestände in Zapfsäulen

Einige Betreiber hatten zuvor erwartet, dass Preise erst allmählich sinken, weil sie annahmen, dass Raffinerien erst ab Mittwoch den vergünstigten Treibstoff verkaufen und die Tankstellen erst einmal teurere Restbestände loswerden müssten. Aber offenbar bieten viele Tankstellen die niedrigeren Spritpreise trotzdem sofort an.

Steuersatz für Sprit bis Ende August bundesweit gesenkt

Von Anfang Juni bis Ende August wird der Steuersatz für Benzin um fast 30 Cent, für Diesel um gut 14 Cent gesenkt. Wegen des Abzugs des Mehrwertsteueranteils liegt die steuerliche Entlastung bei 35,2 Cent pro Liter Benzin und 16,7 Cent pro Liter Diesel. Mit der Steuersenkung reagiert die Bundesregierung auf die in den vergangenen Monaten stark gestiegenen Energiepreise.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 01.06.2022 | 06:00 Uhr