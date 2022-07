Gegen Personalmangel: Krankenhaus in Kiel nutzt Flex-System Stand: 08.07.2022 12:21 Uhr Die Krankenhäuser in Schleswig-Holstein haben stärker denn je mit Personalmangel zu kämpfen. Das Städtische Krankenhaus in Kiel bietet nun flexiblere Arbeitszeiten an - in der Hoffnung, so zusätzliches Personal zu bekommen.

Mona Bachert ist eine der Arbeitnehmerinnen, die dieses sogenannte Flex-System nutzt. Die Krankenpflegerin bekam einen Anruf aus der Klinik, als sie gerade in Elternzeit war. Sie hat drei kleine Kinder, ihr Mann studiert. Statt starrem Schichtsystem kann sie ihre Dienstzeiten jetzt selbst eintragen.

Den eigenen Schichtplan zusammenpuzzeln

"Ich kann mir das komplett zusammenstellen, wie ich es möchte. Also Hauptsache, dieser eine Spätdienst ist drin und dieser eine Wochenendtag", erzählt Mona Bachert, während sie auf den Online-Schichtplan schaut. "Und ich könnte auch einfach mal nur vier Stunden arbeiten oder mal sechs Stunden - Hauptsache, ich komme am Ende auf meine Stunden, die ich haben soll."

Pflegedirektorin: "Wir entscheiden, wo sie arbeiten"

Schon vor der Pandemie fehlten im Städtischen Krankenhaus Kiel Pflegekräfte. "Es konnte so nicht weitergehen", sagt die Pflegedirektorin des Krankenhauses, Sabine Schmidt. "Wir befinden uns in einem umkämpften Markt und wir haben uns überlegt: Wir müssen wirklich etwas tun, was uns ein Stück abhebt von anderen." Natürlich sei es ein gewisses Risiko, sich bei den Arbeitszeiten nach den Wünschen der Arbeitnehmenden zu richten. "Das nehmen wir so hin. Dafür entscheiden wir, wo sie arbeiten."

Pflegekräfte flexibel einsetzbar

Weil die Klinik die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter flexibel einsetzen kann, können diese sogenannten Flex-Kräfte auch Krankheitsfälle ausgleichen. Mona Bachert arbeitet heute zum Beispiel auf der chirurgischen Station - dafür wurde sie gebucht. Insgesamt nutzen mittlerweile 20 Pflegekräfte das neue System. Mona Bachert macht es nichts aus, auf verschiedenen Stationen eingesetzt zu werden. Die Abläufe seien zumeist überall gleich. "Und wenn man erstmal eingearbeitet ist, dann ist es eigentlich ganz einfach."

Früh- und Nachtdienste sind gefragt

Die meisten Pflegekräfte im Flex-System entscheiden sich für den Frühdienst, doch es gibt auch einige, die den Nachtdienst wählen, weil die Zuschläge attraktiv sind. Die Klinik nimmt das in Kauf, denn sie braucht jede Unterstützung. 50 Stellen könnten im Städtischen Krankenhaus Kiel sofort besetzt werden. In ganz Schleswig-Holstein sind es nach Angaben der Krankenhausgesellschaft sogar 1.000 Vollzeitstellen, die sofort vergeben werden könnten. Durch den demografischen Wandel werde sich die Situation weiter zuspitzen, heißt es.

