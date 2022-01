Geflügelpest und Aufstallungspflicht: Déjà-vu für die Halter Stand: 18.01.2022 14:43 Uhr Das Geflügelpestvirus zwingt Kreise, eine Aufstallungspflicht zu erlassen. Landwirte müssen ihr Geflügel im Stall lassen. Das Prozedere wiederholt sich seit vier Jahren - normal ist es noch nicht.

Seit Herbst 2021 wird bei verendeten Wild- und Zuchtvögeln in Schleswig-Holstein immer wieder das Geflügelpestvirus H5N1 nachgewiesen - auch in Zuchtbetrieben. Neben den Städten Lübeck und Flensburg haben zehn Kreise eine Stallpflicht angeordnet. Damit gibt es im Land nur noch drei Ausnahmen. Das sind laut Umweltministerium die Kreise Stormarn, die Stadt Neumünster - und die Stadt Kiel. Dort gibt es die Stallpflicht nur in einigen Stadtteilen. Es sei bereits die dritte Aufstallungsperiode in vier Jahren, sagt Hans-Peter Goldnick, Vorsitzender des Geflügelwirtschaftsverbands im nördlichsten Bundesland. Auch Max Lamp aus Schönberg (Kreis Plön) ist davon betroffen.

Freiland- wird zum Bodenhaltungs-Ei

Eigentlich produzieren Lamps Leggehennen Freiland-Eier. Doch nach 16 Wochen im Stall würde sich das aus gesetzlichen Gründen ändern. "Dann wird das Freiland-Ei zum Bodenhaltungs-Ei. Aber unsere Kosten bleiben dieselben", sagt Lamp. Pro Ei bedeute das dann drei bis vier Cent Ertrag weniger, so der Landwirt. Auch nach vier Jahren mit dem Virus gibt es keine gesetzlichen Regelungen, die das auffangen können.

Auf längere Stallzeiten einstellen

Seine Freilandhaltung will Lamp trotzdem nicht aufgeben, auch wenn es in den kommenden Jahren immer wieder zu einer Aufstallungspflicht kommen sollte. "Ich bin fest der Meinung, dass es in Deutschland eine Freilandhaltung geben muss. Vielleicht müssen wir uns darauf einstellen, dass wir die Tiere drei, vier, fünf Monate im Stall halten müssen, aber immerhin sind es nicht zwölf Monate", sagt der Landwirt. Das sei zwar nicht schön, aber die Hennen hätten immer noch Zeit an der frischen Luft.

Verbraucher sind solidarisch

Viele Kunden, die direkt bei ihm kaufen, würden auch weiterhin den höheren Freilandpreis zahlen, da sie wissen, dass seine Hennen unter normalen Unständen draußen wären, sagt Lamp. Das bestätigt auch Hans-Peter Goldnick vom Geflügelwirtschaftsverband: "Die Verbraucher haben sich in den vergangenen Jahren immer solidarisch erklärt." Umsatzeinbußen bei Direktvermarktern seien ihm kaum bekannt.

Landwirt fordert Ende der 16-Wochen-Frist

Damit der Umgang mit der Geflügelpest für Lamp zur Normalität werden könnte, fordert der Landwirt ein Umdenken der Politik. "Wir brauchen eine Gesetzesänderung, dass die 16-Wochen-Frist abgeschafft wird und dass ein Freiland-Ei ein Freiland-Ei bleibt", sagt er. Denn wenn die Aufstallungspflicht von übergeordneter Stelle kommt, könnten die Landwirte nichts dafür. Sobald es wieder erlaubt ist, würden sie die Hühner wieder aus dem Stall lassen, so Lamp. Hans-Peter Goldnick vom Geflügelwirtschaftsverband wünscht sich von der Politik generell mehr freie Hand im Umgang mit der Freilandhaltung.

Mehr freie Hand für Landwirte

Die Bauern sollten entscheiden können, wann ihre Tiere raus oder auch mal im Stall bleiben müssen - bei Seuchengefahr, aber auch bei Schnee und Eis, so Goldnick. Denn dann würde man ja auch nicht immer mit seinem Hund vor die Tür gehen. Bei der Freiland-Hühnerhaltung sei das aber Vorschrift.

Für Goldnick ist klar, dass das Virus mit Zugvögeln aus Nordeuropa nach Schleswig-Holstein gebracht wurde, dort bestehe vermutlich eine endemische Lage. Daher sei die Situation dort ausschlaggebend für das kommende Auftreten der Geflügelpest hierzulande.

Versicherung sichert bei Keulung ab

Bei der Geflügelpest kann aber nicht nur der Eierpreis sinken. Es besteht auch immer die Gefahr, dass der Bestand gekeult werden muss, wenn das Virus einen Weg in den Stall findet. Dann wäre der finanzielle Schaden für die Halter viel größer. "Der Tierseuchenfonds reicht bei weitem nicht", sagt Lamp. Der Landwirt hat daher eine Ertragsschadenversicherung abgeschlossen, die die Verluste auffangen würde.

