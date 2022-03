Führungswechsel bei der Marine: Kaack neuer Inspekteur Stand: 11.03.2022 11:06 Uhr Jan Christian Kaack ist neuer Inspekteur der Deutschen Marine. Er hatte das Kommando über rund 16.300 Soldaten bereits kommissarisch, weil sein Vorgänger nach umstrittenen Aussagen zur Ukraine-Krise Ende Januar zurückgetreten war.

Vizeadmiral Jan Christian Kaack ist seit heute neuer Inspekteur der Marine. In der Marineschule Flensburg-Mürwik übergab ihm Eberhard Zorn, Generalinspekter der Bundeswehr, das Kommando über die Seestreitkräfte. Kaack hatte die Marine bereits sein Ende Januar kommissarisch geführt.

Kommando über rund 16.300 Marine-Soldaten

Nun hat der gebürtige Eutiner offiziell das Kommando über rund 16.300 Soldaten. Aktuell sind aufgrund der russischen Invasion in der Ukraine 1.700 von ihnen und 24 Schiffe im Mittelmeer und der Ostsee im Einsatz - es ist der größte Einsatz der Deutschen Marine seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. "Wir haben alles rausgebracht, was schwimmt. Wir können so zusammen mit den Nato-Partnern Präsenz zeigen", sagte Kaack vor seiner Amtseinführung.

Die Schiffe sind unter anderem Teil der ständigen Nato-Verbände. Laut des neuen Inspekteurs sind sie daher im höchsten Gefechtsstand. Er sieht die Soldaten bestens für den Einsatz ausgebildet.

Kaack folgt auf Schönbach

Kaack hatte im September 2019 das Kommando über ein Nato-Schulungszentrum im norwegischen Stavanger abgegeben, um Vize-Marineinspekteur und Stellvertreter von Kay-Achim Schönbach zu werden. Letzterer musste im Januar seinen Posten nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt räumen. Unter anderem bezeichnete Schönbach die befürchtete russische Invasion als "Nonsens".

Außerdem sprach er davon, dass es leicht sei, Russlands Präsident Wladimir Putin den Respekt zu geben, den er wolle - und wahrscheinlich auch verdiene. Zu der von Russland annektierten ukrainischen Krim sagte er, die Halbinsel werde niemals zurückkehren.

Kaack spürt positiven Ruck in der Marine

Laut Kaack hätten die neuen Aufgaben des Ukraine-Konflikts und die Ankündigung vom Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Bundeswehr ein 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen zur Verfügung zu stellen, einen positiven Ruck durch die Marine gehen lassen. "Die Einheiten werden wo immer möglich schneller instandgesetzt", sagte er. Der neue Kommandeur hofft zudem, dass es nun gelinge, permanente Engpässe bei Beschaffung oder Reparaturen aufzulösen.

Ausrüstung statt Aufrüstung

Kaack bezeichnete es außerdem als frustrierend, wenn Schiffe vor oder in den Werften lägen, aber nicht Instand gesetzt würden. Schließlich bräuchten auch die Werften die Aufträge. Kaack betonte, dass es ihm bei der Verwendung des Geldes nicht um Aufrüstung gehe, sondern Ausrüstung mit Ersatzteilen, Munition oder Kommunikationsmitteln.

