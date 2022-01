Frust und Unsicherheit bei Sportvereinen Stand: 11.01.2022 08:46 Uhr Ab Mittwoch soll die neue 2G-Plus-Regelung in Sportvereinen und Fitnessstudios umgesetzt werden. Da die Landesverordnung heute erst veröffentlicht wird, ist unklar, worauf genau geachtet werden muss.

Die Sportvereine und Fitnessstudios im Land warten gespannt auf die neue Landesverordnung mit den überarbeiteten Corona-Maßnahmen, die heute veröffentlicht werden und ab Mittwoch gelten soll. Bei vielen macht sich bereits vorab Frust und Verunsicherung breit. Denn der Arbeitsaufwand in den vergangenen Tagen war - zum wiederholten Male - immens. "Das fängt an mit der Überarbeitung der bestehenden Hygienekonzepte, der Kommunikation mit den Übungsleitern bis hin zu den Mitgliedern. Wer darf am Sport teilnehmen, welche Bescheinigung wird jetzt benötigt, wer macht die Einlasskontrollen?", sagte André Falk, Sportwart beim TSV Plön.

AUDIO: André Falk (TSV Plön) fürchtet Mehraufwand (1 Min) André Falk (TSV Plön) fürchtet Mehraufwand (1 Min)

Mehraufwand für die Vereine

Die Einlasskontrollen werden aufgrund der 2G-Plus-Regel nötig. An Sportangeboten im Verein und in den Studios dürfen, das steht bereits fest, mit der neuen Verordnung nur noch Geimpfte oder Genesene teilnehmen, die zusätzlich einen aktuellen, negativen Test vorlegen können. Nur für Menschen mit einer Auffrischungsimpfung entfällt diese zusätzliche Testpflicht. Ob es weitere Ausnahmen, zum Beispiel für Frisch-Genesene, geben wird, wird die Landesverordnung zeigen. Die Umsetzung der Maßnahmen bedeute noch mehr Verwaltungsaufwand, sagte Carsten Wehde vom TSV Schilksee. Und das, obwohl unklar ist, wieviele Mitglieder das Angebot überhaupt weiterhin wahrnehmen werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.01.2022 | 09:00 Uhr