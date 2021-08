Friedrichskoog droht Pflichtwehr - Feuerwehr wird aktiv Stand: 18.08.2021 09:46 Uhr Die Feuerwehr Friedrichskoog hat ein Problem: Sie hat zu wenig Mitglieder. Bevor die Feuerwehr zu einer Pflichtwehr wird, hat die Wehrführung eine ungewöhnliche Werbeaktion gestartet.

Immer weniger Menschen leben fest in dem Urlaubsort Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) - und immer weniger wollen Mitglied bei der Feuerwehr werden. Langsam werde es eng, sagt Wehrführer Peter Sassenroth. Statt der nach dem Landesbrandgesetz geforderten 54 Mitglieder sind in der Wehr in Friedrichskoog nur noch 40 aktiv. Die Wehrführung wollte das nicht länger hinnehmen und ergriff mit einem Werbevideo die Initiative.

Botschaft: "Wir brauchen eure Unterstützung"

Das Motto des Videos lautet: "Wir brauchen eure Unterstützung". Es ist in den Sozialen Netzwerken zu sehen und hat dort in kurzer Zeit mehr als 6.000 Clicks bekommen.

Gemeinde bestimmt über Feuerwehrleute in der Pflichtwehr

Wenn die Mitgliederwerbung nicht erfolgreich ist, droht eine Pflichtwehr - wie vor Jahren bereits in List auf Sylt, Burg oder Friedrichstadt. Dann muss die Gemeinde Bürger bestimmen, die in der Feuerwehr aktiv werden.

