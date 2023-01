Flensburgs neuer Oberbürgermeister vereidigt Stand: 09.01.2023 17:33 Uhr Flensburg hat einen neuen Oberbürgermeister: Der Jurist Fabian Geyer tritt Mitte Januar seinen Posten an.

Flensburgs neuer Oberbürgermeister Fabian Geyer (parteilos) ist am Nachmittag im Rathaus der Stadt vereidigt worden. Offiziell beginnt die Amtszeit des 53-Jährigen am 15. Januar. Bei der Oberbürgermeister-Stichwahl im Dezember wurde Amtsinhaberin Simone Lange (SPD) abgewählt. Geyer holte 56 Prozent der Stimmen.

Geyer will mit allen Parteien zusammenarbeiten

Geyer sagte bei der Vereidigung, er habe in den vergangenen Wochen viele Gespräche im Rathaus geführt. Die größte Erwartungshaltung habe er an sich selbst. Ihm sei außerdem wichtig, mit allen Parteien zusammenarbeiten zu können, so Geyer im Gespräch mit NDR Schleswig-Holstein. Thematisch gibt es viele Baustellen, um die sich der neue Oberbürgermeister kümmern muss: zum Beispiel um die krisenerprobte Flensburger Schiffbaugesellschaft, die unklare Zukunft bei Mitsubishi HiTec Paper oder auch das Sanierungskonzept des Diako-Krankenhauses.

Geyer will "moderner" Verwaltungschef sein

Der Jurist und bisherige Geschäftsführer des örtlichen Arbeitgeberverbandes hatte sich im Oktober in der Stichwahl mit Unterstützung von CDU, FDP und der Wählergemeinschaft "Wir in Flensburg" durchgesetzt. Geyers Vorsprung war am Ende deutlich. Er versprach in einer ersten Reaktion, für alle Flensburger da sein zu wollen. Er sagte, er wolle ein moderner Verwaltungschef sein: Konkret bedeute das für ihn zum Beispiel die Förderung klimafreundlicher Mobilität.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.01.2023 | 18:00 Uhr