Stand: 17.07.2021 16:56 Uhr Feuerwehren müssen mehrere brennende Felder löschen

In Schleswig-Holstein haben am Samstagnachmittag mehrere brennende Felder die freiwilligen Feuerwehren in Atem gehalten. In Sierksdorf (Kreis Ostholstein) brannte ein Feld in der Nähe eines Flugplatzes, der Rauch zog laut Leitstelle in den Ort. Deshalb sollten Anwohner ihre Fenster und Türen schließen.

Auch im Herzogtum Lauenburg brannte es - so unter anderem in Dassendorf. In Mustin an der B208 mussten die Einsatzkräfte zu einem Feld ausrücken, dort brannten etwa 2,5 Hektar. Kleinere Brände auf Feldern gab es außerden unter anderem in Schönwalde am Bungsberg und in Bad Malente. Die Feuer könnten nach ersten Einschätzungen mit Erntearbeiten zusammenhängen.

