Stand: 27.04.2019 12:01 Uhr

Feuerwehr: Absicherung für Nichtverheiratete

Wenn Feuerwehrleute beim Einsatz tödlich verunglücken, sollen die nichtverheirateten langjährigen Lebenspartner in Schleswig-Holstein in Zukunft eine Entschädigung von 60.000 Euro bekommen. Dies verkündete Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) am Sonnabend auf der Landesfeuerwehrversammlung in Oldenburg (Kreis Ostholstein). Da eine bundesweite Lösung zurzeit nicht in Sicht ist, richtet das Innenministerium zusammen mit der Hanseatischen Feuerwehrunfallkasse Nord und dem Landesfeuerwehrverband die sogenannte Partnerschutzkasse ein.

Hinterbliebenenregelung für Feuerwehrleute NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 27.04.2019 12:00 Uhr Autor/in: Fabian Weißhaupt Nach einem tödlichen Feuerwehr-Einsatz sollen in Zukunft auch nichtverheiratete Lebensparter entschädigt werden. Die neue Regelung soll ab Anfang 2020 in Kraft treten.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Neue Regelung ab 2020

"Der Dienst in der freiwilligen Feuerwehr ist gefährlich", sagte der CDU-Politiker laut Ministeriumsmitteilung. Leider komme es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen immer wieder vor, dass Feuerwehrangehörige bei einem Einsatz ums Leben kommen. "In dieser schrecklichen Situation müssen dann zumindest die Hinterbliebenen ausreichend versorgt werden", sagte Grote. Das Geld kommt laut Ministerium aus Steuern, die auf Feuerschutzversicherungen erhoben werden. Spätestens Anfang 2020 solle die neue Regelung in Kraft treten.

Auslöser war ein Fall aus Brandenburg: Dort kamen vor vier Jahren zwei Feuerwehrleute im gleichen Einsatz ums Leben. Nur einer von ihnen war verheiratet - die Familie des Unverheirateten bekam damals keine Versorgung.

Weitere Informationen 20 Bilder Hintergrund: Die Feuerwehr im Einsatz Die Feuerwehren in Norddeutschland sind immer in Bereitschaft. Wie laufen Einsätze ab, wenn der Notruf 112 gewählt wird? Welche Geräte nutzt die Feuerwehr? Alle Infos in der Bildergalerie. Bildergalerie So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.04.2019 | 12:00 Uhr