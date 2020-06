Stand: 26.06.2020 21:33 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Feuer in Brügge: Gasthaus zerstört, Kirchturm beschädigt

In Brügge (Kreis Rendsburg-Eckernförde) haben am Freitag zunächst ein altes Gasthaus und dann der Turm der historischen Kirche gebrannt. Der Funkenflug und die extreme Hitze ließen die Flammen auf den benachbarten Holzkirchturm von St. Johannis übergreifen. Er ist gut 800 Jahre alt und gilt als Herzstück des Dorfes. Die Einsatzkräfte reagierten sofort und konnten ihn retten. Nach Angaben eines Feuerwehrsprechers trug das Kirchenschiff keinen Schaden davon. Das alte Gasthaus Brügger Markt hingegen wurde durch die Flammen komplett zerstört. Es stand leer und war reetgedeckt. Am Abend wurde damit begonnen, mit Baggern die Ruine abzutragen. Für die Feuerwehr war das ein Großeinsatz: Zeitweise waren bis zu 200 Feuerwehrleute aus neun Wehren vor Ort.

Historischer Kirchturm brennt in Brügge Schleswig-Holstein Magazin - 26.06.2020 19:30 Uhr In Brügge im Kreis Rendsburg-Eckernförde stehen der Turm der historischen Kirchen und ein altes Gasthaus in Flammen. Die Feuerwehr ist zum einem Großeinsatz ausgerückt.







3,56 bei 16 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.06.2020 | 20:00 Uhr