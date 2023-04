Festival 2023: Feiern mit ClockClock und NDR SH in Büsum Stand: 11.04.2023 05:00 Uhr NDR Schleswig-Holstein kommt am letzten April-Wochenende (29./30. April) nach Büsum und lädt zu einem tollen Festivalprogramm ein. Musikalisches Highlight ist der Auftritt von ClockClock. Die große Bühne steht dann direkt am Büsumer Strand, auf der Watt-Tribüne.

Wenn das deutsche Pop-Trio am Sonnabend (29. April) ab 20 Uhr auftritt, ist Tanzen angesagt. Die Elektro-Musik von ClockClock zeichnet sich durch Elemente aus Hip-Hop, Indie und Rock aus. Nachdem die Mannheimer Band im Sommer 2021 mit "Redlight" in die Charts stürmten, legten sie 2022 mit den Singles "Brooklyn" und "Sorry" nach. Mit über 120 Millionen Streams, drei erfolgreichen Radio-Singles und ihrem letzten Nummer-1-Radio-Hit "Sorry" gehört ClockClock zu den aufregendsten neuen Pop-Acts. Ende des Jahres 2022 veröffentlichte die Band von Singer/Songwriter Bojan Kalajdzic und dem Produzenten-Kollektiv um Mark Vonsin und Fabian Fieser ihre neue Single "Someone Else".

Zuvor gibt es die besten Songs aus mehreren Jahrzehnten Musikgeschichte mit Freestyle. Die hochkarätige Party-Band zählt zu den besten Coverbands im norddeutschen Raum. Dabei ist die Band für ihren herausragenden Gesang bekannt und überzeugt durch die Performance von Songs der Künstler und Künstlerinnen wie Ed Sheeran, Beyoncé oder Mando Diao.

Büsumer müssen eine Live-Challenge lösen

Durch den Abend führen am Sonnabend (29. April) ab 18 Uhr Moderatorin Kristin Recke aus dem NDR Fernsehen und NDR 1 Welle Nord Morgenmoderator Horst Hoof. Für die Menschen in Büsum wird es zusätzlich auch noch spannend: Auf sie kommt eine besondere Aufgabe zu, die es live als Challenge zu lösen gilt. Am Sonntag (30. April) findet der 1. Büsumer Familientag statt. Er startet um 14 Uhr und wird von Horst Hoof moderiert. Der Eintritt zum Event ist kostenfrei.

Ein weiteres NDR Schleswig-Holstein Festival gibt es am 19. August in Bad Bramstedt.

