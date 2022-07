Ferienverkehr in Schleswig-Holstein: Lange Staus auf A1 und A7 Stand: 23.07.2022 12:03 Uhr Zum Urlaub an die Küste oder wieder nach Hause: der Urlaubsverkehr sorgt heute für volle Autobahnen im Land. In Hamburg ist der Elbtunnel in Richtung Süden das ganze Wochenende gesperrt.

Wenn 14 Bundesländer gleichzeitig Sommerferien haben, macht sich das auch auf den Autobahnen in Schleswig-Holstein bemerkbar. Viele Familien reisen an die Nord- oder Ostsee oder fahren nach Dänemark weiter. Besonders voll ist es momentan auf der A7 Richtung Dänemark und auf der A1 von Fehmarn kommend.

A7: Staus in Richtung Norden

Bereits am Vormittag kam es deshalb zu langen Staus. So stockt es wieder einmal vor der Rader Hochbrücke in Richtung Flensburg. Das NDR Verkehrsstudio meldet kurz vor dem Mittag zwölf Kilometer stockenden Verkehr. Mindestens eine halbe Stunde dauert es hier länger. Das sorgt auch für einen Rückstau auf der A210. In Richtung Rendsburg staut es sich vor dem Kreuz Rendsburg auf zwei Kilometern.

Im weiteren Verlauf der A7 staut es sich auch am Grenzübergang nach Dänemark. Zwischen Flensburg/Harrislee und den dänischen Grenzposten gibt es gut drei Kilometer Stau. Kleine Verzögerungen gibt es auch etwas weiter östlich am Grenzübergang auf der B200 Kupfermühle-Krusau.

A1: Stau zwischen Fehmarn und Lübeck

Ebenfalls ein bekanntes Nadelöhr an den Ferienwochenenden ist die A1. Autofahrer, die aus Richtung Fehmarn kommen, brauchen in Richtung Lübeck viel Geduld. Zwischen Lensahn und Pansdorf stockt es auf einer Strecke von gut zwölf Kilometern. Das NDR Verkehrsstudio meldet am Mittag einen Zeitverlust von etwa einer Stunde.

Hamburg: Elbtunnel in Richtung Süden gesperrt

Wegen Bauarbeiten für den Lärmschutztunnel in Hamburg-Altona ist außerdem der Elbtunnel auf der A7 in Richtung Süden bis Montag, 25. Juli um 5 Uhr gesperrt. Betroffen ist der Bereich zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Waltershof. Bis zum Sonnabendmittag gab es hier keine größeren Behinderungen. Nach Angaben einer Sprecherin der Verkehrsleitstelle ist die Lage "ganz entspannt" gewesen.

Aus dem Norden kommenden Reisenden mit dem Fahrziel Hamburger Innenstadt wird empfohlen, den gesperrten Bereich der A7 weiträumig zu umfahren. Ansonsten gibt es folgende Umleitungsstrecken:

Reisende können Hamburg großräumig über die B205, A21 und A1 umfahren

Reisende können in Fahrtrichtung Hannover ab der Anschlussstelle Hamburg-Volkspark beziehungsweise Hamburg-Stellingen den Schildern "Elbbrücken" folgen und über die A1 oder die B75 und B73 zurück zur A7 fahren

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, ab Schnelsen-Nord über die Flughafenumgehung B432 und B433 und die Alsterkrugchaussee zu fahren

Ab Hamburg-Schnelsen kann man auch über die Kollaustraße in die Innenstadt gelangen

Wie es derzeit auf den Straßen in Schleswig-Holstein und im Norden aussieht, erfahren Sie rund um die Uhr im NDR Verkehrsstudio:

Weitere Informationen Verkehrsmeldungen für Norddeutschland Staus, Baustellen und Gefahren-Hinweise: aktuelle Meldungen zum Verkehr für Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 23.07.2022 | 12:00 Uhr