Stand: 23.08.2024 17:35 Uhr

Wasserstand





STURMFLUT-WARNUNG DES BSH



Für die deutsche Nordseeküste besteht die Gefahr einer **.



Am Freitag werden das Nachmittag-Hochwasser bzw. das

Abend-Hochwasser an der ostfriesischen Küste, im Weser- und

Elbegebiet 1 bis 1,5 m höher und an der nordfriesischen Kueste

und im Hamburger Elbegebiet 1,5 bis 2 m höher als das mittlere

Hochwasser eintreten.



Diese Sturmflutwarnung ist voraussichtlich gültig bis

23.08.24, 20:07 Uhr



(bitte stündlich wiederholen)



Sturmflutwarndienst Hamburg