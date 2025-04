Freizeit- und Tierparks in Schleswig-Holstein starten in Saison Stand: 04.04.2025 18:28 Uhr Freizeit- und Erlebnisparks in SH öffnen ihre Tore. Neben Hansa-Park und Tolk-Schau starten auch Tier- und Wildparks in die Saison. So gibt es bereits in den Osterferien viele Aktivitäten - nicht nur für Familien.

Zum Frühjahr starten auch in Schleswig-Holstein die Freizeit- und Erlebnisparks in die Saison. In den Tierparks und Zoos des Landes kann man zu dieser Zeit den Nachwuchs bestaunen. NDR Schleswig-Holstein gibt einen Überblick:

Tolk-Schau: Attraktionen sind neben einer Sommerrodelbahn beispielsweise mehr als 100 lebensgroße Dinosauriernachbildungen. Es gibt Spielplätze, einen kleinen Wildpark, diverse Fahrgeschäfte, Grillmöglichkeiten und verschiedene Ausstellungen und Sammlungen zu unterschiedlichen Themen. / Öffnungszeiten: ab 18. April von 10 bis 17.30 Uhr / Eintritt: 33 Euro für Erwachsene, 30 Euro für Kinder / Adresse: Tolk-Schau 1, 24894 Tolk

Westküstenpark & Robbarium St. Peter-Ording: Hier wartet die nach eigenen Angaben größte mit reinem Nordseewasser gefüllte Seehundanlage Deutschlands. Über 800 Tiere gibt es zu bestaunen. Außerdem gibt es Seehundvorführungen und Schaufütterungen. / Öffnungszeiten: täglich von 9.30 bis 17 Uhr / Eintritt: 13,50 Euro für Erwachsene, 9,50 Euro für Kinder / Adresse: Wohldweg 6, 25826 St. Peter-Ording

Weitere Informationen Tierpark St. Peter-Ording: Seehunde im Westküstenpark erleben Das Robbarium des Tierparks ist die größte Seehundanlage Deutschlands. Eine weitere Attraktion ist das Streichelgehege. mehr

Wildpark Schwentinental : In dem Wildpark gibt es auch einen Streichelzoo. Besuchen kann man dort neben Kaninchen, Dammwild und Wildschweinen auch Lamas und Mini Shetland Ponys. / Öffnungszeiten : Wildpark: ganztägig, Streichelzoo: täglich 8 bis 15.30 Uhr / Eintritt : frei / Adresse : Jahnstraße 22, 24223 Schwentinental

: In dem Wildpark gibt es auch einen Streichelzoo. Besuchen kann man dort neben Kaninchen, Dammwild und Wildschweinen auch Lamas und Mini Shetland Ponys. / : Wildpark: ganztägig, Streichelzoo: täglich 8 bis 15.30 Uhr / : frei / : Jahnstraße 22, 24223 Schwentinental Esel- & Landspielhof Nessendorf: In Blekendorf dreht sich alles um die häufig als stur bezeichneten Tiere. Außerdem bietet der Hof ein Effekt-Kino und einen interaktiven Spielplatz an. / Öffnungszeiten: Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr, sowie an ausgewählten anderen Tagen / Eintritt: 13 Euro für Erwachsene, 15 Euro für Kinder / Adresse: Wiesengrund 3, 24327 Blekendorf

Tierpark Arche Warder : Vom Bankiva Huhn über das Mufflon bis hin zur Bezoarziege. Auf etwa 40 Hektar können Besucher hier 800 Nutztierrassen anschauen, die selten sind oder vom Aussterben bedroht sind. / Öffnungszeiten : wochentags: 10 bis 17, Wochenende: 10 bis 17 Uhr / Eintritt : 15 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder / Adresse : Langwedeler Weg 11, 24646 Warder

: Vom Bankiva Huhn über das Mufflon bis hin zur Bezoarziege. Auf etwa 40 Hektar können Besucher hier 800 Nutztierrassen anschauen, die selten sind oder vom Aussterben bedroht sind. / : wochentags: 10 bis 17, Wochenende: 10 bis 17 Uhr / : 15 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder / : Langwedeler Weg 11, 24646 Warder Tierpark Gettorf: Hier gibt es vor allem heimische Tiere wie Damhirsch und Wolf. Aber auch Zebras und Chinesische Baumstreifenhörnchen und Flachlandtapire sind hier zu Hause. / Öffnungszeiten: 9 bis 18 Uhr / Eintritt: 15,50 Euro für Erwachsene, 9 Euro für Kinder / Adresse: Süderstraße 33, 24214 Gettorf

Weitere Informationen Tierpark Gettorf: Exotische Welten erleben Aras, Tapire oder Zebras: Der Tierpark Gettorf zwischen Kiel und Eckernförde zeigt rund 120 verschiedene Tierarten. mehr

Hansapark in Sierksdorf : Auf 460.000 Quadratmetern können Kinder und Erwachsene Attraktionen wie Achterbahnen, Freifallturm oder Wasserbahnen erleben. Für Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern kommt im Laufe der Saison 2025 eine neue Fahrattraktion mit dem Namen "Einars Fjordfahrt" dazu. / Öffnungszeiten : ab 10. April täglich von 10 bis 18 Uhr / Eintritt : 49,50 Euro für Erwachsene, 39,50 Euro für Kinder / Adresse : Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf

: Auf 460.000 Quadratmetern können Kinder und Erwachsene Attraktionen wie Achterbahnen, Freifallturm oder Wasserbahnen erleben. Für Kinder ab einer Körpergröße von 90 Zentimetern kommt im Laufe der Saison 2025 eine neue Fahrattraktion mit dem Namen "Einars Fjordfahrt" dazu. / : ab 10. April täglich von 10 bis 18 Uhr / : 49,50 Euro für Erwachsene, 39,50 Euro für Kinder / : Am Fahrenkrog 1, 23730 Sierksdorf Karls Erlebnis-Dorf Warnsdorf in Ratekau bei Lübeck: Der Ort bietet unter anderem eine Sackrutsche, Treckerfahrten auf Schienen Manufakturen und jede Menge Speisen für die Besucher. / Öffnungszeiten : täglich von 8 bis 19 Uhr / Eintritt : frei, die einzelnen Attraktionen kosten zum Teil Geld / Adresse : Fuchsbergstraße 4, 23626 Ratekau

bei Lübeck: Der Ort bietet unter anderem eine Sackrutsche, Treckerfahrten auf Schienen Manufakturen und jede Menge Speisen für die Besucher. / : täglich von 8 bis 19 Uhr / : frei, die einzelnen Attraktionen kosten zum Teil Geld / : Fuchsbergstraße 4, 23626 Ratekau Zoo Arche Noah in Grömitz: Hier können Besucher viele exotische Tiere erleben - vom Löwen über das Emu bis hin zu Jak. / Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr / Eintritt: 15 Euro für Erwachsene, 11 Euro für Kinder / Adresse: Mühlenstraße 32, 23743 Grömitz

Tierpark Neumünster: Auf etwa 24 Hektar Waldgebiet gibt es über 700 Tiere zu entdecken. Unter anderem lebt in Neumünster Deutschlands größter Eisbär "Vitus". / Öffnungszeiten: täglich 9 bis 18 Uhr / Eintritt: 15 Euro für Erwachsene, 10 Euro für Kinder / Adresse: Geerdtsstraße 100, 24537 Neumünster

Wildpark Mölln : Der Wildpark ruft zu einer Entdeckungsreise auf 22 Hektar auf. Rund 30 heimische Tierarten kann man dort kennenlernen. / Öffnungszeiten : durchgehend geöffnet / Eintritt : frei / Adresse : Waldhallenweg 11, 23879 Mölln

: Der Wildpark ruft zu einer Entdeckungsreise auf 22 Hektar auf. Rund 30 heimische Tierarten kann man dort kennenlernen. / : durchgehend geöffnet / : frei / : Waldhallenweg 11, 23879 Mölln Garten der Schmetterlinge in Friedrichsruh bei Aumühle: In die exotische Welt von Schmetterlingen und Pflanzen kann man hier eintauchen. Neben dem Außengelände gibt es noch ein Tropenhaus mit über 1.000 Schmetterlingen. / Öffnungszeiten: ab 9. April Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. An allen Feiertagen geöffnet. / Eintritt: 12 Euro für Erwachsene, 7 Euro für Kinder / Adresse: Am Schloßteich 8, 21521 Aumühle

Weitere Informationen Garten der Schmetterlinge: Tropenparadies bei Hamburg Rund 1.000 bunte Falter flattern durch das Tropenhaus in Friedrichsruh bei Aumühle. Auch das Freigelände lohnt einen Besuch. mehr

Wildpark Eekholt : Vom Auerhahn bis Zwergziege. Über 100 Arten mit mehr als 700 Tieren können Besucher hier entdecken. / Öffnungszeiten : täglich 9 bis 18 Uhr / Eintritt : 14 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder / Adresse : Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen

: Vom Auerhahn bis Zwergziege. Über 100 Arten mit mehr als 700 Tieren können Besucher hier entdecken. / : täglich 9 bis 18 Uhr / : 14 Euro für Erwachsene, 12 Euro für Kinder / : Stellbrooker Weg, 24598 Heidmühlen Erlebniswald Trappenkamp: Hier wohnen Wildschweine, Hirsche, Greifvögel und Ziegen. Im Wildschweingehege gibt es sogar Schaufütterungen. / Öffnungszeiten: täglich von 10 bis 17 Uhr / Eintritt: 10 Euro für Erwachsene, 6 Euro für Kinder / Adresse: Tannenhof, 24635 Daldorf

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.04.2025 | 17:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Tierparks