Feiertage und Erkältungswelle: Blutspenden in SH werden knapp Stand: 25.12.2022 11:11 Uhr Der Vorrat an Blutkonserven in Schleswig-Holstein könnte über die Weihnachtstage knapp werden. Dazu kommt, dass das Deutsche Rote Kreuz (DRK) nun einige Termine absagen musste. Dennoch kann auch zwischen den Jahren gespendet werden.

Spenderinnen und Spender gibt es ohnehin nicht mehr so viele wie noch vor Corona. Und nun sorgt die momentane Krankheitswelle dafür, dass zahlreiche medizinische Fachkräfte ausfallen. Deshalb seien die Reserven an Blutkonserven knapp, so das DRK gegenüber NDR Schleswig-Holstein. Wenn nun über die Feiertage und zwischen den Jahren noch weniger Menschen Blut spenden, könnte sich der Mangel weiter verstärken.

Denn die Blutpräparate sind nur wenige Tage haltbar, bestätigt DRK-Mitarbeiterin Susanne von Rabenau. Mehrere Feiertage nacheinander können da schnell zu einem Problem werden und die Patientenversorgung gefährden.

Blutspenden müssen online angemeldet werden

Das DRK ruft deshalb dazu auf, auch während und zwischen den Feiertagen Blut zu spenden. Nachfolgend finden Sie eine Liste sämtlicher Termine, die das Deutsche Rote Kreuz zwischen den Jahren in und am Rande Schleswig-Holsteins anbietet. Am 25.12. finden keine Termine statt. Per Klick auf den jeweiligen Termin gelangen sie zur Online-Reservierung.

An Silvester und an Neujahr bietet das DRK keine Blutspendetermine in Schleswig-Holstein an. Neben dem DRK gibt es weitere Einrichtungen im Land, bei denen Blut gespendet werden kann. So bittet zum Beispiel auch das UKSH in Kiel und Lübeck dringend um Spenden.

