Erstes Childhood-Haus für missbrauchte Kinder eröffnet Stand: 22.04.2022 18:52 Uhr Statistisch gesehen sitzen in jeder Schulklasse ein bis zwei Kinder, die sexuell missbraucht wurden oder werden. Kommt es zum Gerichtsprozess, kann der für das Kind sehr belastend sein. Das Childhood-Haus in Flensburg soll helfen.

von Laura Albus

Ein Kind, vielleicht in der 3. Klasse, wird sexuell missbraucht. Es vertraut sich der Mutter an, berichtet von dem, was passiert ist. Der erste Befreiungsschlag ist auch gleichzeitig eine Retraumatisierung. Bis es zum Gerichtsprozess kommt - und dass es soweit kommt, ist nicht selbstverständlich -, wird das Kind seine Erlebnisse unzählige Male wiederholen müssen. Immer wieder sind es fremde Menschen - in Polizeiuniform, im Arztkittel. Unbekannte Gesichter, denen das Kind berichten muss. Jede Wiederholung des Erlebten kann sehr viele Emotionen in dem Kind auslösen: Kann ich der Person vertrauen? Wieso stehe ich plötzlich im Mittelpunkt? Was ist richtig, was ist falsch? Bei jeder Wiederholung des Erlebten ist das Risiko hoch, dass das Kind retraumatisiert wird. Dass sich das Gewaltverbrechen, die Tat, noch tiefer ins Gedächtnis brennt.

Räume strahlen Wärme aus

Das ist falsch, finden sowohl die Childhood-Foundation als auch der Verein Pro Familia und haben deshalb in Flensburg das landesweit erste Childhood-Haus eröffnet. Kinder und Jugendliche, die vor allem aufgrund von sexueller Gewalt in Strafverfahren eingebunden sind, werden hier betreut. Das bedeutet: Alles, von der ersten Beratung, über die Anzeige bei der Polizei bis hin zum Gerichtsprozess findet hier vor Ort in der ambulanten Anlaufstelle statt. Die Wandfarben in der renovierten Villa sind in sanften Tönen gehalten. Es gibt Spielzeuge, Kuscheltiere, bunte Bilder hängen an den Wänden. Die Räume strahlen Wärme und Ruhe aus. Möglich gemacht hat das das Engagement vieler Einzelpersonen in Flensburg. Die Opferschutzbeauftragte des Landes Schleswig-Holstein, Ulrike Stahlmann-Liebelt, kaufte gemeinsam mit ihrer Familie das Gebäude und stellte es der Childhood Foundation zur Verfügung. Etwa 100.000 Euro wurden vom Land bezuschusst. Weitere Gelder kamen aus privaten Spenden.

"Vorher wurden die Kinder von A nach B geschickt, das ist jetzt nicht mehr so." Sandra Blad, Pro Familia

Normalerweise müssen Opfer ihre Aussagen regelmäßig wiederholen. Die Kinder, Jugendlichen oder deren Eltern müssen sich Termine bei Institutionen wie Jugendamt, Polizei, Arzt, Rechtsanwalt selbst organisieren. Bei Sandra Blad, Case Managerin von Pro Familia, laufen im Childhood-Haus die Fäden zusammen, sie organisiert, kommuniziert, vermittelt. Dabei geht es beispielsweise darum, dass auch bei einer polizeilichen oder richterlichen Video-Vernehmung alles auf die Bedürfnisse des Kindes ausgerichtet ist. In Flensburg gibt es langjährige Erfahrungen in der psychosozialen Beratung - bundesweit vorbildhaft für kinderfreundliche Justiz und Opferschutz. Betroffene Kinder und Jugendliche finden hier ab sofort Beratung, Betreuung, medizinische Untersuchungen, rechtliche Beratung mit Anwälten können dort stattfinden. Auch erste therapeutische Gespräche.

Hilfe für alle minderjährigen Gewaltopfer

Der Fokus des Hauses liegt ganz klar auf der Unterstützung vor, während und nach einer Strafanzeige. Das ist aber kein Ausschlusskriterium. "Hier wird niemand abgewiesen", sagt Sandra Blad. Es gebe auch immer wieder, das sei sogar die Mehrzahl, Fälle in denen es nicht zur Anzeige komme. Und: Die Kinder könnten herkommen und gehen nach der Beratung wieder nach Hause - auch so, dass es die Eltern nicht zwangsläufig mitbekommen. Für Schleswig-Holstein sei das ein ganz neues Projekt mit Leuchtturmcharakter, heißt es aus dem Justizministerium. Die Erfahrungen, die in Flensburg gesammelt werden, könnten auch für weitere Häuser dieser Art dienen.

Keine direkte Konfrontation mit Täter

Es ist bundesweit das achte Haus dieser Art, das durch die Childhood-Foundation am Freitag eröffnet wurde. Dr. Astrid Helling-Bakki, Geschäftsführerin der Stiftung, verweist neben dem Haus als Anlaufstelle auch auf die Funktion als Vernehmungsort für richterliche Befragungen. Denn im Childhood-Haus können die Befragungen direkt vor Ort und nicht im Gericht stattfinden. Situationen, in denen das Kind mit dem Täter konfrontiert werden, könnten so vermieden werden.

Dafür wurden im Haus extra zwei Eingänge geschaffen. Das obere Stockwerk sei einzig für die Kinder und deren Betreuer da. Sollte der mutmaßliche Täter das Haus betreten müssen, beispielsweise für einen Verhandlungstag im Gerichtsprozess, so werde das Kind zunächst ins Verhandlungszimmer gebracht, bevor der Angeklagte zu versetzter Zeit ankomme. "Das ist leider nicht selbstverständlich in Deutschland", erklärt Dr. Astrid Helling-Bakki. In der Befragung wird das Kind dann nicht persönlich mit dem mutmaßlichen Täter konfrontiert, die Verteidiger können die Befragung aber per Video mitverfolgen.

Das Childhood-Haus soll ein Ort sein, an dem die Opfer niemandem Rechenschaft schuldig sein müssen. An dem ihnen geglaubt wird. Und an dem es allein um ihre Bedürfnisse als Kinder geht. Der erste Fall hat sich bereits angekündigt.

