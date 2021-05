Erste Heuler der Saison gesichtet Stand: 15.05.2021 14:10 Uhr Die Wurfsaison der Seehunde hat gerade erst begonnen und schon sind die ersten Heuler gefunden worden: Auf Sylt und auf Föhr lagen junge Seehunde verlassen von ihren Muttertieren am Strand.

Schon am 11. Mai hat der Sylter Seehundjäger in List einen kleinen Seehund gefunden und in die Quarantäne-Abteilung der Seehundstation in Friedrichskoog gebracht. Dort wurde der Heuler Lønne getauft. Er wird nun zunächst beobachtet, bevor er in eines der Aufzuchtbecken gesetzt wird. Dann können ihn auch die Besucher der Seehundstation bestaunen.

Seehundstation Friedrichskoog bekommt weitere Schützlinge

Weitere Heuler sind bereits auf dem Weg nach Friedrichskoog, erzählt Stationsleiterin Tanja Rosenberger - unter anderem von der Robbenstation auf Föhr. Spaziergänger hatten eine Frühgeburt in Oldsum gefunden und Pirie getauft. Wenn das Tier fit genug für den Transport ist, wird es von der Robbenstation auf der Insel ebenfalls nach Friedrichskoog gebracht.

Weitere Informationen Helgoland: Erste Kegelrobben bekommen ihre Jungen Im November ist es sehr ruhig auf der Helgoländer Düne. Die Kegelrobben sind bei der Aufzucht ihrer Babys ungestört. mehr Friedrichskoog: Zu Gast bei den Heulern In Friedrichskoog päppeln Pfleger verwaiste Seehund-Babys auf. Besucher sind willkommen. Allerdings wird die Station derzeit umgebaut und modernisiert. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.05.2021 | 14:00 Uhr