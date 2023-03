Endstation Pinneberg: Bauarbeiten verlängern sich bis Sonntag Stand: 17.03.2023 21:16 Uhr Seit Anfang März haben Fahrgäste im regionalen Bahnverkehr mit massiven Einschränkungen zu kämpfen. Damit sollte ab Sonntag (19.3.) eigentlich Schluss sein, doch die Bauarbeiten sind nicht wie geplant verlaufen. Die Bahn will die Strecke erst am Montag wieder freigeben.

Wegen Bauarbeiten an der Bahnstrecke Pinneberg-Hamburg-Altona müssen Fahrgäste, die aus Schleswig-Holstein mit dem Regionalzug nach Hamburg fahren, noch bis einschließlich Sonntag deutlich mehr Zeit einplanen. Seit dem 4. März dauert die Fahrt bis zu 40 Minuten länger - der Pinneberger Bahnhof ist seitdem Verkehrsknotenpunkt. Nach Angaben der Deutschen Bahn konnten die Arbeiten wegen unerwartet schwieriger Bodenbeschaffenheit nicht wie geplant umgesetzt werden. Somit wird es auch am Sonntag zu veränderten Abfahrtszeiten und Verspätungen auf der Strecke kommen. Ursprünglich sollte dies nur bis einschließlich Sonnabend (18.3.) der Fall sein.

Bis zum Abschluss der Bauarbeiten mit Betriebsschluss am Sonntagabend enden die Richtung Hamburg fahrenden Züge aus Wrist (RB61), Itzehoe (RB71) und Kiel (RE7 und RE70) weiterhin schon in Pinneberg. Reisende, die weiter in die Hansestadt möchten, müssen von dort aus in die S-Bahn umsteigen.

Fernverkehr ebenfalls eingeschränkt

Auch der Fernverkehr ist von den Vorarbeiten für den neuen Fern- und Regionalbahnhof Altona in Hamburg betroffen. Bis Sonntag fallen fast alle IC-Verbindungen aus und nach Westerland weg. Die ICE-Verbindungen von und nach Kiel werden umgeleitet und halten lediglich in Hamburg-Harburg. Fernzüge aus oder in Richtung Dänemark fahren außerplanmäßig über Bad Oldesloe, Bad Segeberg und Neumünster und halten dort ausnahmsweise auch. Weil der Güterverkehr ebenfalls über die Strecke umgeleitet wird, entfallen zudem zahlreiche Züge der Linie R82 zwischen Neumünster und Bad Oldesloe - ein Ersatzverkehr ist laut Bahn eingerichtet.

