Eckernförde: Böller gebastelt - 19-Jähriger schwer verletzt Stand: 29.12.2020 15:53 Uhr Ein lauter Knall hat am Dienstag die Bewohner in Eckernförde aufgeschreckt. Ein junger Mann verletzte sich beim Herstellen von Böllern schwer. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Der Wintergarten, in dem der 19-Jährige am Dienstag mit den Chemikalien hantiert hat, ist nach Angaben der Polizei zerstört. Auch das Reihenhaus seiner Eltern wurde erheblich beschädigt. "Der junge Mann erlitt schwere Verbrennungen und wurde in eine Spezialklinik nach Lübeck gebracht", sagte Sönke Petersen von der Polizeidirektion Neumünster.

Der junge Mann habe im Wintergarten des Reihenhauses mit den Chemikalien gearbeitet, die dann explodiert seien, teilte Petersen weiter mit. Andere Personen wurden bei dem Unglück nicht verletzt.

