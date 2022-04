Warum der Ukraine-Krieg zu steigenden Eier-Preisen führt Stand: 06.04.2022 05:00 Uhr Der Krieg in der Ukraine trägt dazu bei, dass vieles teurer wird. Jetzt sind auch Eier aus Schleswig-Holstein betroffen, besonders die aus Öko-Betrieben. Ein Grund ist der Krieg in der Ukraine.

von Julian Marxen

Spätestens beim Einkaufen ist zu spüren wir, welche Auswirkungen der Konflikt auf den Alltag hat, etwa in einem Eutiner Supermarkt: Wo einst Mehl und Sonnenblumenöl in den Verkaufsregalen standen, herrscht gähnende Leere. Die Preise für Butter, Fleisch und Wurst sind drastisch gestiegen. Und neben den wenigen noch übrig gebliebenen Nudelpackungen ruft ein Schild mit der Aufschrift "Max. 2 Stück pro Einkauf" zur Mäßigung auf. Auch Eier aus dem Norden werden teurer: 3,79 Euro kostet die Sechser-Packung mit Demeter-Siegel in der Auslage. Ein Ehepaar steht grübelnd vor dem Regal. Die beiden gucken sich an, ehe die Frau zu den Eiern aus konventioneller Freilandhaltung greift. Die sind deutlich günstiger - auch wenn es hier ebenfalls einen Preisanstieg gibt.

Manche Bio-Eier für mehr als 60 Cent

Laut Geflügelwirtschaftsverband Schleswig-Holstein müssen die Produzenten pro Ei jetzt im Schnitt zwei Cent mehr nehmen. Hintergrund sind demnach nicht nur die gestiegenen Energie-, Transport- und Verpackungskosten. Auch gibt es wegen der Geflügelpest weniger Junghennen. Und für Öko-Erzeuger besonders dramatisch: Die Ukraine war bis zum Krieg einer der größten Lieferanten für Bio-Futtermittel. Weil von dort nicht mehr geliefert wird und dadurch die Futterpreise steigen, können einige Bio-Eier mittlerweile schon mehr als 60 Cent kosten. Auch Familie Aewerdieck vom Hof Falkenhusen im Lübecker Süden hat die Preise für ihre Bio-Eier angehoben. "Vorher waren es 45 Cent, jetzt müssen wir 50 Cent nehmen", berichtet Regina Aewerdieck. "Es ist uns nicht leicht gefallen. Und wir wissen ja nicht, ob wir vielleicht in ein paar Wochen wieder erhöhen müssen."

Kunden wählen andere Haltungsform

Die Vorräte für Bio-Futter würden noch bis Mitte des Jahres reichen, heißt es vom Zentralverband der Deutschen Geflügelwirtschaft. Und danach? Müssen Öko-Landwirte dann konventionell füttern? Auf diese Frage wissen weder Erzeugerin Aewerdieck noch der Landesvorsitzende des Geflügelwirtschaftsverbandes, Hans-Peter Goldnick, derzeit eine Antwort. Er hofft, dass es bald zu einer friedlichen Lösung in der Ukraine kommt. "Wenn dann wieder geliefert werden kann, Energie- und Futterkosten sinken, können wir Eier-Produzenten auch wieder etwas mit den Preisen runtergehen." Aber bis dahin muss der Kunde tiefer in die Tasche greifen. Und er weiß, dass das Ehepaar im Eutiner Supermarkt kein Einzelfall ist: "Einige Kunden nehmen deshalb auch die etwas günstigeren Eier und gehen bei ihrer Auswahl eine Haltungsstufe nach unten", sagt Hans-Peter Goldnick. "Also bisherige Bio-Käufer entscheiden sich jetzt zum Beispiel für Freiland und ehemalige Freiland-Kunden greifen nun zur Bodenhaltung."

Handelsverband: "Bitte nicht hamstern!"

Ähnliches beobachtet der Handelsverband Nord. Demnach entscheiden sich wieder mehr Menschen, zum Discounter zu gehen und bewusst auch No-Name-Produkte zu kaufen. Und Verbandsgeschäftsführerin Mareike Petersen rechnet damit, dass schon bald "Preissteigerungen im zweistelligen Prozentbereich" anstehen. Sorge vor einer Lebensmittelknappheit müsse sich aber niemand machen. "Wenn in den Regalen mal weniger Nudelpackungen oder Klopapierrollen liegen, dann nicht, weil es nichts mehr gibt, sondern weil die Leute hamstern", erklärt Petersen. Damit sei aber niemandem geholfen. Ihr Appell an die Kunden: "Bitte nicht hamstern!"

Paritätischer fordert mehr Hilfe für Arme

Diese Preissteigerungen sorgen für existenzielle Ängste, weiß Julia Bousboa vom Paritätischen Wohlfahrtsverband Schleswig-Holstein. Erst die explodierenden Energiekosten, jetzt die steigenden Lebensmittelpreise - für Menschen mit weniger Geld sei das eine Katastrophe, sagt sie. "Der Andrang bei den Tafeln ist deshalb momentan sehr groß", berichtet Bousboa. "Doch auch die Tafeln bekommen aktuell deutlich weniger Lebensmittel." Der Ukraine-Krieg befeuert laut Bousboa die Armutslage im Land. Die Politik steuere zu wenig dagegen. Deshalb fordert der Paritätische den Bund auf, schnell zu handeln. Dabei müssten vor allem die Sätze für das Arbeitslosengeld II und die Renten angehoben werden, heißt es.

