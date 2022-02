Dokumentarfilm: Die blinden Mädchen und das Judo zum Selbstschutz Stand: 25.02.2022 13:30 Uhr Die Filmproduzentin Stefanie Ortmann dreht mit ihrem Team einen Dokumentarfilm über blinde Mädchen in Indien, die Judo lernen, um sich selbst verteidigen zu können. Damit der Film fertiggestellt werden kann, wirbt die Nordfriesin um finanzielle Mittel.

von Maja Bahtijarević

Aufregende Wochen liegen hinter Stefanie Ortmann, als sie Mitte Februar wieder zu Hause ankommt. Die kleine Schafherde und die Hühner, die alte Reetdachkate sind ihr Anker hier in Oldenswort. Was sie mitgebracht hat, sind Erfahrungen, die ihr keiner nehmen kann, sagt die Filmproduzentin - "und Massen an Material, was jetzt gesichtet und übersetzt werden muss."

Hinter der Wahl-Nordfriesin liegen fast zwei Monate in Indien, in denen sie mit ihrem Team junge Frauen in einem ganz besonderen Projekt begleitet hat: Blinde Mädchen, die Tätern schutzlos ausgeliefert wären und gefährdet sind, vergewaltigt zu werden, lernen Judo, um sich selbst verteidigen zu können. Der Arbeitstitel des Dokumentarfilms: Aazadi - "Freiheit" im Indischen.

Thema von globaler Relevanz

Für Ortmann ist der Film ein Herzensprojekt, auch wegen seiner universellen Bedeutung. "Es gibt so viel Missbrauch, auch in Familien, im nahen Umfeld - da gibt es auch bei uns hier eine so große Dunkelziffer", sagt Ortmann. "Die Mädchen aus Indien sind da Heldinnen, sie sind ein Vorbild für Frauen, die hier in Oldeswort leben, in Kiel, in New York - es ist ein globales Thema."

Dokumentarfilmproduzentin wider Erwarten

Durch Zufall kommt Ortmann dazu, diesen Film zu verwirklichen. Für einen Kunden ist die Produzentin vor drei Jahren in einem Slum in Bangalore in Indien unterwegs, um ein Portrait über Müllsammlerinnen zu machen - nicht als Dokumentarfilm, sondern als filmisches Zeugnis für interne Zwecke. Zu der Zeit ist Stefanie Ortmann noch als Werbefilmproduzentin im Beruf, der Kunde will mit dem Film internationale Partner für ein soziales Projekt werben.

Dieser Auftrag soll vorerst der letzte in der Filmbranche sein, für die ausgebildete Werbefilm-Produzentin sei es nach 30 Jahren an der Zeit gewesen, etwas ganz anderes zu machen: Sie will Ferienwohnungen in Nordfriesland vermieten, erzählt sie. Doch das, was Stefanie Ortmann in der indischen Armensiedlung begegnet, verträgt sie nicht gut.

Ohnmächtig von den Eindrücken

Ortmann versteht sich als sehr priviligiert, mit einem Grundverständnis, dass alles möglich ist, wenn man nur will. "Dort in dem Slum bin ich zum ersten Mal in meinem Leben an meine Grenzen gestoßen", erinnert sie sich. Mädchen würden ab einem Alter von etwa 14 Jahren zwangsverheiratet, in vielen Fällen vergewaltigt und missbraucht. "Und ich kam abends zurück in das Luxushotel, mit einer Ohnmacht, dass ich nicht helfen kann."

Als Kamerafrau Kriti Dale von dem Judo-Projekt erzählt, ist Ortmann gefesselt. "Sie sagte: Du kannst helfen - vielleicht nicht unmittelbar, aber indem Du darauf aufmerksam machst", erinnert sich die Produzentin.

46.000 Euro Spenden

Ortmann fängt an, Spenden zu sammeln. Sie veranstaltet Benefiz-Abendessen, fragt bei jeder Gelegenheit Geschäftspartner, Freunde und Familie, ob sie sich beteiligen würden. "Ich glaube, ich war ziemlich anstrengend", sagt die Oldesworterin und muss lachen. "Zu Weihnachten, zum Geburtstag hab ich gesagt: ‘Ich will kein Geschenk, keine Blümchen - ich will nur Spenden für dieses Projekt.'" Bisher seien etwa 46.000 Euro zusammengekommen, darunter 10.000 von einer anonymen Spenderin.

Anfang 2022: Drehbeginn

Drei Jahre Planung, drei Jahre Spenden gesammelt - und Anfang 2022 ist es endlich so weit: Der Dreh beginnt am 1. Januar, das Team begleitet die Protagonistinnen in ihrem Alltag, beim Training, bei der Vorbereitung für die Paralympischen Spiele. Oft sind die Filmemacher mit den Judoka tagelang unterwegs - einmal sogar 40 Stunden am Stück in Auto und Zug.

Bisher sind 27 Tage abgedreht, es fehlt aber noch ein wichtiger Moment, der noch gefilmt werden muss: ein Judo-Turnier, das wegen Corona allerdings noch nicht angesetzt ist. Diese Reise steht für das Filmteam noch an.

Chance auf internationale Förderung

Bis dahin steht der Grobschnitt an, sobald das Rohmaterial übersetzt und gesichtet ist - und es müssen weitere finanzielle Mittel her, um den Film fertigstellen zu können. Für letzteres hofft Ortmann auf internationale Geldgeber aus der Filmbranche: Das Projekt wurde als eines von zwölf aus 180 ausgewählt, um bei einem sogenannten Pitching um Unterstützung zu werben.

Wie viel der Film noch kosten wird, ist laut Ortmann nicht gut abzuschätzen - es hänge von vielen Faktoren ab, zum Beispiel, wie viele Drehtage noch dazukommen, wie lange die Bearbeitung dauern wird oder wie viel die Musikrechte kosten.

"Sie wissen, dass die Welt ihre Geschichte sehen wird"

Spenden sammeln bleibt aber dennoch auf der Tagesordnung - für die Schleswig-Holsteinerin eine selbstverständliche Anstrengung. "Du bittest ja nicht um Spenden für dich selbst, sondern für diese Mädchen", sagt Ortmann. "Sie werden den Film ja nie selbst sehen, aber sie wissen, dass sie wahrgenommen werden, dass die Welt ihre Geschichte sehen wird."

