Die letzte Fahrt des Kommandanten der Gorch Fock Stand: 19.11.2021 05:00 Uhr Noch liegt die Gorch Fock fest vertaut an der nach ihr benannten Mole im Kieler Marinestützpunkt. Doch schon am Vormittag startet das Schiff zu seiner ersten Ausbildungsfahrt nach der Renovierung.

von Christian Wolf

Die Aufbruchstimmung an diesem trüben Herbsttag ist überall spürbar. Immer wieder fahren Lastwagen die Pier rauf, bringen unter anderem Paletten mit Getränken und anderen Proviant oder einfach nur Treibstoff. Auch auf dem Deck des Segelschulschiffs der Deutschen Marine laufen die letzten Vorbereitungen. Immer wieder schallen Kommandos aus einer Ecke des Schiffes und Teile der Stammbesatzung klettern die Takelage rauf. Die Freude nach all den Jahren, mit der Gorch Fock wieder zu segeln, ist jedem einzelnen Besatzungsmitglied der Dreimastbark anzumerken. Allen voran dem Kommandanten Nils Brandt.

Kommandant erlebt Höhen und Tiefen

Sticht die Gorch Fock heute in See, dann ist es auch die letzte Ausbildungsfahrt für den 55-Jährigen: "Wenn ich das Schiff im kommenden Jahr abgebe, dann war ich fast acht Jahre Kommandant." In dieser Zeit hat Nils Brandt mit seiner Besatzung Höhen und Tiefen erlebt. Nur etwa zweieinhalb Jahre konnte er mit der Gorch Fock auf Ausbildungsfahrt gehen, danach lag das Schiff jahrelang in der Werft. Während dieser Zeit stand die Zukunft der Dreimastbark immer wieder auf der Kippe. Denn aufgrund von steigenden Kosten musste in Berlin das Bundesverteidigungsministerium entscheiden, ob und wie es mit der Gorch Fock weitergehen kann. Einer, der um das Schiff gekämpft hat, war Nils Brandt, der von dem Konzept des Segelschulschiffes mehr als überzeugt ist, vor allem was die Ausbildung betrifft: "Weil hier die jungen Menschen erleben, was Teambuilding ist und was es heißt, sich mit den Naturgewalten auseinanderzusetzen."

Vorbereitung ist alles

Nicht nur auf dem Deck laufen die Vorbereitungen, auch in der Kommandanten-Kajüte wird die erste Ausbildungsfahrt seit fast sechs Jahren minutiös geplant. "Wir schauen uns jetzt natürlich die Wetterkarten an. Auch haben wir immer wieder die Takelage an Land geprobt", erklärt Kommandant Nils Brandt. Entsprechend groß sei die Freude, endlich wieder den Ruck durch das Schiff zu spüren, wenn der Wind die Segel aufbläht: "Wenn das Wetter so bleibt, dann können wir, nachdem wir Skagen passiert haben, auch die Segel setzen und uns dann auch endlich wieder mit unserem Hauptantriebs-Mittel bewegen." Den ersten Stopp machen Schiff und Besatzung in Lissabon. Anfang kommenden Monats soll die Gorch Fock in die portugiesische Hauptstadt einlaufen. Von hier aus geht es dann nach einem kurzen Aufenthalt weiter nach Teneriffa. Mitte Januar sollen die ersten Kadetten an Bord kommen. Einen Monat später folgt dann eine zweite Gruppe angehender Kadetten.

Brandt kümmert sich auch künftig um junge Menschen

Ende März kommenden Jahres soll die Gorch Fock dann wieder in ihren Kieler Heimathafen zurückkehren. Für Kapitän zur See Nils Brandt endet dann seine Zeit als Kommandant des Segelschulschiffes. "Ich gehe schon schweren Herzens, auch weil ich mit der Besatzung einfach lange Zeit ganz eng zusammengelebt habe", erklärt der 55-Jährige. Künftig wird er aber auch weiterhin mit jungen Menschen zusammenarbeiten und ihnen sein Wissen weitergeben: "Ich werde an der Marineschule Mürwik als Leiter Lehre tätig sein, was auch eine schöne Anschlussverwendung ist." Außerdem könne er so auch die Gorch Fock weiter im Auge behalten und die vielen jungen Menschen auf deren Fahrt mit dem Segelschulschiff der Deutschen Marine vorbereiten, freut sich Nils Brandt.

