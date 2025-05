Stand: 07.05.2025 07:37 Uhr Betrunkene Fahrerin verursacht Unfall mit drei Autos in Lauenburg

Ein missglücktes Ausweichmanöver hat am Montagabend in Lauenburg (Kreis Herzogtum Lauenburg) zu einem Unfall mit drei beschädigten Autos geführt. Laut Polizei versuchte eine 41-jährige Fahrerin gegen 20.15 Uhr in der Straße Röhrenkamp einem parkenden Mini auszuweichen, kollidierte mit ihrem Wagen jedoch mit dessen Heck und schob das Auto auf einen Mercedes. Verletzt wurde niemand. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Fahrerin knapp 2,4 Promille. Ihr Führerschein wurde sichergestellt, sie muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Herzogtum Lauenburg