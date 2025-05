Stand: 07.05.2025 11:36 Uhr Büsum: Seenotretter trainieren den Notfall

Von Mittwoch an trainieren Seenotretterinnen und Seenotretter der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) vor Büsum (Kreis Dithmarschen) den Notfall. Acht Schiffe der DGzRS sind dabei sowie die "Helgoland" der Wasserschutzpolizei und einige Schiffe als "Havaristendarsteller". Außerdem wird die Übung von drei Hubschraubern aus der Luft unterstützt.

Am Donnerstag werden der DGzRS zufolge zunächst die wichtigen Handgriffe und Fertigkeit sowohl an Land als auch auf dem Schiff trainiert. Am Freitag und Sonnabend soll der Übungsalarm ausgelöst werden. Das konkrete Szenario wird erst dann bekannt gegeben, um möglichst realistische Bedingungen zu schaffen. Die Such- und Rettungsübung (SAREx) läuft bis Sonnabend. Interessierte können sich ab Freitag im Südhafen die Arbeit der Seenotretter anschauen.

