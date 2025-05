Travemünde: Wal in der Trave aufgetaucht Stand: 07.05.2025 16:10 Uhr In Travemünde ist ein Buckelwal gesichtet worden. Eine NABU-Expertin geht davon aus, dass das Tier auf der Suche nach neuen Jagdgründen ist. Außerdem warnt sie davor, dem Wal zu nahe zu kommen.

von Julian Marxen

"Ein paar Meter vor uns kam auf einmal so ein Riesenlebewesen hoch und wir waren komplett geschockt. Das muss man erstmal verarbeiten", sagt André Vázquez, der es immer noch nicht glauben kann. Er und sein Kollege hatten am Dienstag ganz normal Dienst an der Bootstankstelle auf dem Priwall. Plötzlich sahen sie, wie vor ihnen in der Trave ein ungefähr sieben Meter langes Tier auftaucht. Vázquez holt sein Handy raus und filmt den Meeressäuger. "Er wirkte noch viel, viel größer, als wenn so ein Wal im Fernsehen zu sehen ist", sagt der Tankstellenmitarbeiter. Auch die Lautstärke habe ihn beeindruckt: "Das war schon extrem laut, als die Wasserfontäne hochkam."

Suche nach neuen Jagdgründen

Die Leiterin der NABU-Landesstelle Ostseeschutz, Dagmar Struss, hat sich die Videoaufnahmen angeschaut. Sie geht davon aus, dass es sich mit großer Wahrscheinlichkeit um einen jungen Buckelwal handelt. Das passe zu seinem Verhalten, dass er neugierig in Marinas oder wie hier in die Trave schwimme. "Jungtiere sind wie junge Menschen, nämlich umtriebig und neugierig", weiß Struss. Und: Weil die Fischbestände weltweit abnähmen, seien die Wale auf der Suche nach neuen Nahrungsgründen und bögen dann schon mal vom normale Zugweg ab.

Expertin warnt: Abstand halten!

Wer den Buckelwal sehen möchte, kann sein Glück vom Ufer aus versuchen. Beobachten aus der Distanz ist laut Dagmar Struss bedenkenlos möglich. Mit dem Boot sollten sich Schaulustige allerdings fernhalten, warnt die Expertin. "Zum einen ist es so, dass das Tier sich nicht bedrängt fühlen soll", betont Struss. Zum anderen könne es zu Kollisionen kommen und durch den Sog seien auch schon Bote gekentert.

Ob Wal, Zwergwal oder Delfin "Delle" - in der Trave werden immer wieder spektakuläre Sichtungen gemacht. Ob es sich bei dem neuen Besucher, um denselben Wal handelt, der erst im April vor Hiddensee (Vorpommern-Rügen) gesichtet wurde, ist unklar.

