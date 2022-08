Die NDR Berichterstattung zum Grote-Rücktritt

Unvoreingenommen, ausgewogen, unabhängig - das ist der Anspruch, den der NDR Schleswig-Holstein an die eigene Berichterstattung hat. Diese Unabhängigkeit ist Teil des tief verwurzelten journalistischen Selbstverständnis im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein.

Seit Mittwochabend (24.8.2022) werden in einigen Medien schwerwiegende Vorwürfe erhoben: Das Onlineportal "business insider" berichtet beispielsweise über einen angeblichen "politischen Filter" in der Berichterstattung des NDR Schleswig-Holstein. Berichterstattung sei teilweise verhindert, kritische Informationen seien heruntergespielt worden, so die Kritik. Vor allem geht es um den journalistischen Umgang mit dem Konflikt zwischen Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und dem zurückgetretenen Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) im Jahr 2020. Der NDR weist den Vorwurf eines "politischen Filters" zurück und hat eine umfangreiche Stellungnahme veröffentlicht.

Machen Sie sich selbst ein Bild: Nachfolgend dokumentiert der NDR die damalige Berichterstattung zu diesem Vorgang.