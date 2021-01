Deutlicher Stellenabbau bei Raffinerie Heide Stand: 27.01.2021 11:48 Uhr Die Raffinerie Heide streicht 106 der insgesamt 560 Stellen. Das gab die Geschäftsleitung heute bekannt.

Die Krise in der Luftfahrtbranche und der damit verbundene deutliche Absatzrückgang beim Flugzeugtreibstoff hat Folgen für die Raffinerie Heide, denn Kerosin war jahrelang eines der Haupt-Produkte der Raffinerie. Aufgrund der angespannten wirtschaftliche Lage sei klar gewesen, dass man ohne Personal-Abbau nicht aus der Krise heraus komme, so Geschäftsführer Jürgen Wollschläger. Nun steht fest, dass 106 Stellen gestrichen werden.

Mitarbeiter sollen für andere Jobs qualifiziert werden

Unter anderem mit Vorruhestandsregelungen wolle man die Zahl der betriebsbedingten Kündigungen so gering wie möglich halten, sagte ein Sprecher der Raffinerie. Außerdem soll es eine Transfergesellschaft geben, in der Mitarbeiter für andere Jobs in der Region qualifiziert werden sollen. Die Raffinerie Heide soll nun komplett neu strukturiert werden. Ziel ist die Produktion von grünem Wasserstoff und umweltfreundlichem Flugzeugtreibstoff.

