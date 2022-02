Dänischenhagen-Prozess: Zeugen sagen aus, Angeklagter schweigt Stand: 23.02.2022 17:28 Uhr In Kiel hat der Prozess um den mutmaßlichen Dreifachmord von Dänischenhagen und Kiel begonnen. Ein Zahnarzt aus Westensee im Kreis Rendsburg-Eckernförde soll laut Staatsanwaltschaft im Mai vergangenen Jahres erst seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren Bekannten und kurz Zeit später einen zweiten Mann in Kiel erschossen haben.

von Sabrina Santoro

Es ist ein klarer, kalter Morgen - die Schlange vor dem Eingang wird vor Prozessbeginn immer länger. Das Interesse an dem Prozess ist groß, deshalb hat das Gericht die Verhandlung in eine neue Außenstelle verlegt - eine Leichtbauhalle im Kieler Niemannsweg.

Auch für die Öffentlichkeit ist die Gerichtsverhandlung zugänglich, zahlreiche Menschen nehmen in einem Raum hinter einer Glasscheibe Platz und wollen den Prozessstart mitverfolgen.

Angeklagter will nicht aussagen

Pünktlich um 9 Uhr wird der Angeklagte Hartmut F. von Polizeibeamten in den Saal geführt. Er versteckt sein Gesicht nicht, trägt lediglich eine Mund-Nasen-Bedeckung, schaut den Journalisten und Fotografen direkt ins Gesicht. Später gibt der Anwalt an, dass der Angeklagte nicht mit einem so großen Presseaufkommen gerechnet hatte und es "heftiger als erwartet" sei. Er wolle sich deshalb heute nicht äußern, lies durch seine Anwältin aber ankündigen, dass er an einem der folgenden Prozesstage aussagen will.

Bei der Feststellung seiner Personalien muss der Angeklagte dann dem Richter gegenüber bestätigen, dass er verwitwet ist. Hartmut F. antwortet: "Ja, leider." Ein leichtes Raunen geht durch den Saal, hat er die Frau doch mutmaßlich selbst getötet.

Anklage lautet auf Mord

Während der Staatsanwalt die Anklage zwei Mal vorliest, weil es zu Beginn technische Schwierigkeiten gegeben hat, sitzt der Angeklagte regungslos zwischen seinen zwei Anwälten. Er wirkt gefasst, verfolgt alles sehr konzentriert. Ihm wird vorgeworfen, heimtückisch auf seine von ihm getrennt lebende Frau und ihren Bekannten in Dänischenhagen geschossen zu haben. Ohne etwas zu sagen soll Hartmut F. den Ermittlungen zufolge das Feuer eröffnet haben, als sich seine Opfer im Eingang einer Doppelhaushälfte begrüßten. Zwei Magazine schoss der Täter leer. 48 Schusswunden stellte die Gerichtsmedizin alleine bei der Frau fest.

Ihr 53 Jahre alter Bekannter stirbt durch gezielte Schüsse in Herz, Lunge, Leber und Niere, bevor der Angeklagte nach Kiel flüchtet. Dort erschießt er laut Anklage einen weiteren Mann. Auch dieser Tod wirkt wie eine Hinrichtung: Das Opfer treffen insgesamt fünf Schüsse ins Gesicht und in den Kopf, wie Oberstaatsanwalt Achim Hackethal vor dem Kieler Landgericht vorträgt.

Den Vorwürfen nach wollte der Zahnarzt seine Frau wegen der Trennung bestrafen. Den neuen Mann an ihrer Seite habe er wegen der Beziehung zu ihr ebenfalls zur Rechenschaft ziehen wollen. Das dritte Opfer, einen gemeinsamen Bekannten des Ehepaares, soll er erschossen haben, weil dieser seiner Frau seine Seitensprünge verraten habe und damit für das Scheitern der Ehe verantwortlich sei, so Hackethal. Die Anklage lautet deshalb auf dreifachen heimtückischen Mord aus niedrigen Beweggründen.

Nur drei Nebenkläger anwesend

Sieben Hinterbliebene der Opfer treten in dem Verfahren als Nebenkläger auf. Die meisten lassen sich von ihren Anwälten in dem Verfahren vertreten. Heute anwesend sind aber die Kinder des ersten getöteten Mannes aus Dänischenhagen und die Frau des zweiten Mannes aus Kiel. Alle drei wirken gefasst. Laut Anwalt der Kinder wollten sie den mutmaßlichen Mörder ihres Vaters einmal sehen. Einfach sei die Situation aber für niemanden, so der Anwalt weiter.

Angeklagter stellte sich selbst der Polizei

Am ersten Prozesstag werden neun Zeugen angehört, unter anderem vier Polizeibeamte einer Hamburger Polizeiwache, wo sich der Angeklagte nach der Tat selbst gestellt hatte. Ein Polizeibeamter schildert, dass der Angeklagte "normal und freundlich" erschien und eine Waffe mit aufgeschraubten Schalldämpfer bei ihm abgab. Weiter soll er angegeben haben zur Mordkommission zu wollen und auf Fragen mit vor sich verschränkten Armen symbolisiert haben, dass er festgenommen werden wolle.

Anwohner beschreiben Ereignisse am Tattag

Auch zwei Anwohner des Tatortes in Dänischenhagen beschreiben, was sie von der Tat am 19. Mai im Rosenweg mitbekommen haben. Sie berichten von den Schüssen, die sich "wie ein Rattern" angehört hätten. Und von einer Person, die kurz danach zu einem weißen SUV rannte und mit dem Wagen davon raste. Einer der beiden Zeugen ging daraufhin zu dem Nachbarhaus und fand die beiden ersten Opfer. Er wählte sofort den Notruf.

Hartmut F. wirkt unbeeindruckt von den Schilderungen der Zeugen, ab und an schüttelt er mit dem Kopf, sein Blick geht ins Leere.

Was machte der Angeklagte in Estland?

Ein weiterer Zeuge sagt aus - ein Bekannter von Hartmut F. Er habe am Morgen, noch vor der Tat, mit dem Angeklagten telefoniert. Nach eigenen Angaben riet der Zeuge dem Angeklagten schon im März sich im Ausland eine neue Existenz aufzubauen. Schon hier sei bekannt gewesen, dass der Angeklagte seine Frau misshandelt habe. Daraufhin bot der Zeuge ihm die Schüssel für ein Ferienhaus in Estland an.

Hartmut F. soll sich nach den Daten, die dem Gericht vorliegen, aber nur einen Tag in Estland aufgehalten haben. Was er dort wollte, kann keiner sagen. Auch der Zeuge weiß nicht, warum Hartmut F. vermeintlich schon so früh wieder abreiste. Das Telefonat am Tattag ging um die Schlüssel, die Hartmut F. dem Zeugen wiedergeben wollte. Doch der hatte keine Zeit, sagt er vor Gericht aus.

Der Vorsitzende Richter Jörg Brommann fragt daraufhin nach bekannten Kontakten von Hartmut F. im Baltikum und nach dem Waffenbesitz des Angeklagten. Der Zeuge, selbst Jäger, sagt, dass er nur legale, aber nie illegale Waffen beim Zahnarzt in Westensee gesehen habe.

Misshandlung weiterer Punkt der Anklage

Am 13. November 2020 soll Hartmut F. seine Ex-Frau schwer misshandelt haben. Auch dieser Vorwurf ist Teil der Anklage. Mit den Worten "Jetzt mache ich dich fertig" sei er damals auf sie losgegangen. Er soll ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen und anschließend gegen den Kopf des am Boden liegenden Opfers eingetreten haben. Dem Opfer mussten anschließend Knochensplitter operativ entfernt und das Nasenbein begradigt werden. Auch zu diesem Vorfall sagen ein Arzt und ein Polizeibeamter aus.

Auch hier zeigt der Angeklagte dieselben Regungen wie vorher - ein wenig Kopfschütteln, ansonsten nichts. Von Reue ist bisher nichts zu erkennen.

Zeugin sagt unter Tränen aus

Eine letzte Zeugin für diesen Tag sagt aus. Sie ist selbst Polizeibeamtin, gut befreundet gewesen mit der getöteten Frau. Unter Tränen sagt sie aus, wie sie die Ehe zwischen Hartmut F. und seiner Frau erlebt hat. Wie das Opfer Anzeige gegen Hartmut F. erstattete, weil er gedroht haben soll, sie und weitere Familienmitglieder zu erschießen. Die Zeugin berichtet auch von einer Affäre, die der Angeklagte mit einer Angestellten gehabt haben soll, noch während er mit seiner Frau zusammenlebte.

Hartmut F. scheint von den Aussagen unbeeindruckt, wieder Kopfschütteln zu einzelnen Aussagen, ein Blick aus dem Augenwinkel auf die Zeugin, dann wieder ins Leere - auch als die Zeugin in Tränen ausbricht.

Urteil könnte Ende März fallen

Das Gericht hat einen psychiatrischen Gutachter zur Frage der Schuldfähigkeit bestellt. In einem vorläufigen Gutachten soll er von der vollen Schuldfähigkeit des Angeklagten ausgehen. Zehn weitere Prozesstage sind für den Fall noch vorgesehen. Am 30. März könnte ein Urteil fallen, bis dahin werden noch weitere Zeugen gehört. Auch dem Angeklagten soll noch die Möglichkeit gegeben werden, sich zu äußern.

In dem Prozess sollen zusätzlich noch andere Fragen aufgeworfen werden: Woher hatte der Täter die Waffen, mit denen er die drei Menschen tötete? Darunter eine Maschinenpistole vom Typ Uzi, die darüberhinaus unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fällt. Welche Verbindung besteht zwischen Hartmut F. und einem mutmaßlichen Helfer, der zwar eine Tatbeteiligung bestreitet, aber zugegeben hat, die automatische Tatwaffe in seinem Vorgarten gefunden und in Einzelteilen unter anderem im Nord-Ostsee-Kanal entsorgt zu haben? Und dann noch die Frage, die vor allem die Angehörigen beschäftigt: Hätten die Taten möglicherweise verhindert werden können? Der Prozess soll am 1. März fortgesetzt werden.

