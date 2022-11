Corona: Landesregierung kündigt Ende der Isolationspflicht an Stand: 11.11.2022 12:52 Uhr In einer Pressekonferenz im Landeshaus in Kiel hat die Landesregierung heute das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie vorgestellt. Unter anderem wird die Isolationspflicht aufgehoben.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU), stellvertretende Ministerpräsidentin und Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) und Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) haben am Freitag erklärt, wie es mit den Corona-Regeln in Schleswig-Holstein weitergeht.

SH hebt Isolationspflicht auf

Die gravierendste Änderung: Schleswig-Holstein schafft die fünftägige Isolationspflicht für Corona-Infizierte ab. Das Land hat sich mit Bayern, Baden-Württemberg und Hessen darauf geeinigt, die generelle Isolationspflicht für positiv getestete Personen aufzuheben, wie aus einer Mitteilung der Gesundheitsministerien vorab hervorging.

Wer positiv getestet ist, soll stattdessen künftig für fünf Tage eine Maske in Innenräumen tragen müssen. Außerdem gilt in dem Fall ein Betretungsverbot für Besucherinnen und Besucher von medizinischen und pflegerischen Einrichtungen. Auch Beschäftigte in Pflegeeinrichtungen dürfen bei einem positiven Test nicht zur Arbeit kommen. Medizinisches Personal, zum Beispiel in Krankenhäusern, kann dagegen arbeiten, wenn es mit dem Hygienekonzept vereinbar ist. Das kann zum Beispiel heißen, dass positiv getestete Mitarbeitende zur Arbeit kommen können, wenn sie keine Symptome haben und eine FFP2-Maske tragen. Die Änderungen sollen ab Mitte der kommenden Woche gelten. Ministerpräsident Günther betonte zudem, der Grundsatz "Wer krank ist, bleibt zu Hause" bleibe bestehen.

Außerdem sprach die Landesregierung die Empfehlung aus, auf anlasslose Tests bei symptomlosen Personen zu verzichten. Das sei kein notwendiges Mittel mehr, so Günther.

Günther für Ende der Maskenpflicht im ÖPNV

Auch die anderen staatlichen Maßnahmen sollen Stück für Stück auslaufen. So kündigte Günther an, die Maskenpflicht im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) nicht über den 31. Dezember hinaus verlängern zu wollen. Man hoffe dabei auf ein einheitliches Vorgehen in den Bundesländern.

Pandemie wird zur Endemie: Situation unter Kontrolle

Der Ministerpräsident sprach von "Schritten in Richtung Normalität". Er begründete das Vorgehen damit, dass die Situation in Schleswig-Holstein unter Kontrolle sei. Nach Einschätzung von Expertinnen und Experten befinde man sich im Übergang von einer Pandemie zu einer Endemie. Zudem verwies er auf die hohen Impfquoten im Land.

Monika Heinold sagte: "Es ist nicht die Zeit, sich in sein individuelles Schneckenhaus zu verkriechen, sondern wir wollen als Gesellschaft zusammenhalten." Dennoch wolle man auch denjenigen Sicherheit geben, die der Aufhebung der Regeln bisher skeptisch gegenüber standen. "Wir wollen keine Spaltung aufgrund der Aufhebung von Maßnahmen."

Günther übt weiter Kritik am Bund

Günther erneuerte bei der Pressekonferenz auch seine Kritik am Vorgehen des Bundes. Es sei kein fachlicher Austausch möglich, so der Ministerpräsident. Unter anderem wolle die Bundesregierung keine Neueinschätzung der Situation durch das Robert-Koch-Institut einholen.

Opposition begrüßt Entschärfung der Regeln

In einer Anhörung im Landtag hatten zuvor mehrere Medizinerinnen und Mediziner zu einer Neubewertung der Corona-Lage geraten. Sie schlugen unter anderem Entschärfungen bei Schutzmaßnahmen wie Isolations- und Maskenpflicht vor. Außerdem appellierten sie an die Selbstverantwortung der Bürgerinnen und Bürger. Auch die Oppositionsfraktionen FDP und SSW hatten sich für eine Abschaffung der Isolationspflicht ausgesprochen.

Dementsprechend begrüßte die FDP die Ankündigungen: "Endlich schlägt die Landesregierung den richtigen Kurs ein und schafft die Isolationspflicht ab", sagte der gesundheitspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Heiner Garg. Der Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt bezeichnete die Entscheidung als überfällig.

Forschung zu Long-Covid, Unterstützung für Kinder

Die Landesregierung kündigte weiterhin an, Forschung zu Long- und Post-Covid zu unterstützen. Außerdem soll das Unterstützungsangebot für Kinder ausgebaut werden, die unter der Corona-Pandemie und den Maßnahmen besonders gelitten haben. Vor allem Kinder und Jugendliche seien von psychischer Belastung betroffen, auch Gewalt gegen Kinder habe zugenommen, so Grünen-Fraktionschef Lasse Petersdotter. "Darum wollen wir die psychosoziale Versorgung verbessern und die Kinderschutzzentren stärken."

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.11.2022 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Landtag Schleswig-Holstein Coronavirus