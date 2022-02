Prien: Spätestens am 1. April endet Maskenpflicht in Schulen Stand: 23.02.2022 14:55 Uhr Schleswig-Holsteins Schüler können sich in den kommenden Wochen auf weitere Corona-Lockerungen einstellen. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) erläuterte heute im Landtag noch mal die nächsten Öffnungsschritte.

Keine Kohortenregelung in den Schulen mehr ab dem 3. März, keine Pflichttests mehr ab 21. März, keine Masken mehr in den Schulen spätestens ab dem 1. April - so lautet der dreistufige Fahrplan der Landesregierung. Jeder Öffnungsschritt sei wohlüberlegt und der Lage angepasst, sagte Prien. "Bei allem Verständnis für die Sorgen von manchen Eltern, wir müssen raus aus der Kultur der Angst an unseren Schulen und stufenweise zurück zur Normalität", sagte die Bildungsministerin.

Rund 430 Schüler vom Präsenzunterricht befreit

Prien sagte, jede Beurlaubung und jedes Fernbleiben vom Präsenzunterricht beeinträchtige die Entwicklung und Entfaltung der Persönlichkeit von jungen Menschen und den Erwerb sozialer Kompetenzen. Im Rahmenkonzept für das laufende Schuljahr sei den Schulen bereits der Auftrag gegeben worden, vor allem die psychosoziale Gesundheit der Schüler in den Blick zu nehmen. Frühes Eingreifen bei psychischen Erkrankungen von jungen Menschen sei besonders wichtig.

Rund 430 Schüler im Land sind zurzeit wegen der Corona-Lage vom Präsenzunterricht befreit. Für diese gebe es individuelle Konzepte zum Lernen in Distanz, so Prien weiter.

Lernen in Distanz: SSW und SPD vermissen klare Konzepte

SSW und SPD vermissen hingegen klare Konzepte für Lernen in Distanz. "Seit Monaten beklagen sich Schülern und Eltern über sehr unterschiedliche Verfahrensweisen und sehr unterschiedliche Nutzung der Möglichkeiten, und nun machen sie es einheitlich - einheitlich schlechter", sagte SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat.

Jette Waldinger-Thiering vom SSW forderte mit Blick auf die psychosozialen Folgen der Pandemie mehr Beratungsangebote an Schulen und mehr Schulpsychologen. Die AfD kritisierte, die verhängten Maßnahmen seien zu keinem Zeitpunkt angemessen oder verhältnismäßig gewesen. Masken und Testpflicht an Schulen sollten sofort aufgehoben werden.

